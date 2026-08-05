Demokrater vil blokere CLARITY Act i Senatet – kryptolov i fare igen

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Senatets demokrater lægger op til at blokere en central procedureafstemning om den amerikanske kryptolov CLARITY Act, fordi forhandlingerne om lovens indhold er kørt fast. Det skriver Crypto Briefing, og oplysningerne bekræftes af CoinGape, som begge peger på, at den ventede såkaldte cloture-afstemning i denne uge nu er i fare for at falde.

En cloture-afstemning bruges i det amerikanske senat til at afslutte debat og bane vejen for en egentlig afstemning om et lovforslag. Uden de nødvendige 60 stemmer kan et forslag blive fastlåst i endeløs debat – og det er præcis den situation, CLARITY Act nu risikerer at ende i, hvis demokraterne fastholder deres modstand.

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Uenighed om flere centrale punkter

Ifølge CoinGape signalerer demokratiske senatorer, at de ikke vil stemme for at afslutte debatten, før der er gjort fremskridt på en række uafklarede spørgsmål i lovforslaget. Der er ifølge kilden endnu ingen tegn på et gennembrud i forhandlingerne, hvilket øger risikoen for, at afstemningen udskydes eller helt aflyses i sin nuværende form.

CLARITY Act har været undervejs i lang tid som et forsøg på at give den amerikanske kryptobranche klare regler for, hvornår et digitalt aktiv skal betragtes som et værdipapir under SEC’s tilsyn, og hvornår det snarere hører under råvaretilsynsmyndigheden CFTC. Netop denne afgrænsning har været en af de største kilder til retlig uklarhed for kryptoselskaber og investorer i USA gennem flere år.

Uden en afklaring risikerer branchen fortsat at operere i et juridisk gråzoneland, hvor selskaber kan blive mødt med retssager fra tilsynsmyndigheder, selv når de har handlet i god tro. Det er netop denne usikkerhed, CLARITY Act har været tiltænkt at fjerne.

Politisk tovtrækkeri lægger sig som en dæmper

Både Crypto Briefing og CoinGape beskriver situationen som et udtryk for de dybere politiske skillelinjer i Kongressen, hvor et flertal af republikanere har presset på for hurtig lovgivning, mens demokratiske senatorer kræver yderligere garantier og ændringer, før de vil bakke op om forslaget.

Sagen er blot det seneste kapitel i en lang og sej proces, hvor CLARITY Act flere gange har været tæt på afstemning, men er blevet forsinket af netop denne type politisk tovtrækkeri. Tidligere har lovforslaget også kæmpet med, at Senatet er gået på sommerferie uden en klar plan for videre behandling, hvilket forlængede uvisheden yderligere.

For den amerikanske kryptobranche, herunder store aktører inden for børser, depotudbydere og infrastrukturselskaber, er en fortsat udskydelse en byrde. Uden en klar lovgivningsmæssig ramme er det sværere for institutionelle investorer at binde sig til større allokeringer i digitale aktiver, fordi den retlige status for mange tokens forbliver uklar.

Hvad betyder det for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod krypto – enten direkte via digitale aktiver eller indirekte via aktier i amerikanske kryptobørser og fintech-selskaber – er sagen relevant, fordi amerikansk regulering ofte sætter tonen for resten af verdens kryptomarkeder. En klar amerikansk lovramme kunne øge institutionel efterspørgsel og likviditet, mens fortsat politisk fastlåsthed kan forlænge den usikkerhed, der historisk har gjort kryptomarkedet mere volatilt omkring regulatoriske nyheder.

Markedet vil derfor følge tæt, om demokraterne og republikanerne kan finde en løsning i de kommende dage, eller om CLARITY Act igen må vente på en ny politisk vinter, før den kan komme til en afgørende afstemning.

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Kilder: Cryptobriefing, Coingape