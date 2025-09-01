Den danske regering søger efter ejere af uafhentede midler til en værdi af 175 millioner dollars

Den danske regering er på en mission for at finde de retmæssige ejere af cirka 1,2 milliarder kroner (175 millioner dollars) i uafhentede midler. Disse midler, der primært består af overbetalte skatter og andre betalinger, opbevares i øjeblikket på en statsdrevet “spærret konto”, der er planlagt til lukning. I et forsøg på at returnere pengene sender Digitaliseringsstyrelsen breve til næsten 100.000 borgere og virksomheder, der har penge stående på kontoen.

Slutningen på en æra for spærret konto

I årevis har statens spærret konto fungeret som et midlertidigt opbevaringssted for betalinger, der ikke kunne overføres til modtagere uden en udpeget NemKonto – en centraliseret konto, der bruges af regeringen til at udbetale betalinger. Når en NemKonto var registreret, blev midlerne automatisk frigivet. En ny lov pålægger dog lukning af dette system, hvilket flytter ansvaret for at administrere sådanne betalinger til de enkelte betalingsmyndigheder.

En opfordring til handling vedrørende uafhentede midler

De udsendte brev giver modtagerne vigtige oplysninger om, hvordan de kan gøre krav på deres penge. Den hurtigste og nemmeste metode er blot at registrere en NemKonto, hvilket vil udløse en automatisk betaling. For dem, der ikke kan eller ikke ønsker at oprette en NemKonto, indeholder brevene instruktioner om, hvordan man arrangerer en manuel betaling hos Digitaliseringsstyrelsen. Regeringen opfordrer modtagerne til at handle hurtigt, da eventuelle penge, der er tilbage på kontoen efter en treårig periode, vil blive overført til statskassen.