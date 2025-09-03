Den danske regerings skattelettelser på slik udløser finanspolitisk debat om folkesundhedsudgifter

Den danske regerings nylige forslag om at afskaffe afgifter på chokolade, slik og kaffe har udløst en voldsom debat om finanspolitik og folkesundhedsprioriteter. Mens skattelettelsen har til formål at bekæmpe stigende fødevarepriser og reducere administrative byrder for virksomheder, argumenterer kritikere for, at initiativet er en “uheldig og beklagelig” brug af statslige midler og nævner et bedre alternativ til sociale investeringer.

Et spørgsmål om budgetprioriteter

Det centrale stridspunkt er en betydelig budgetmæssig afvejning. Afgifterne på slik og kaffe genererer en årlig indtægt på 2,6 milliarder kroner til statskassen. I stedet for at bruge dette beløb til forbrugerprislettelser foreslår et forslag fra et ledende oppositionsparti at omdirigere midlerne til at finansiere gratis skolemad til næsten halvdelen af ​​alle danske skolebørn. Denne skarpe kontrast fremhæver en grundlæggende debat: Bør regeringen prioritere en finanspolitik, der sænker forbrugernes varer, eller bør den vælge et direkte socialt program med et målbart langsigtet investeringsafkast?

Modstridende økonomiske og sociale afkast

Fortalere for skattelettelsen, herunder regeringens økonomiminister, understreger, at tiltaget vil reducere bureaukratiet for små og mellemstore virksomheder og give øjeblikkelig lettelse til husholdningerne. Folkesundhedseksperter, som professor Ulla Toft fra Steno Diabetes Center, fremfører dog, at de finanspolitiske afkast af et program som gratis skolemad langt ville opveje fordelene ved billigere slik. Professor Toft bemærker, at skolemad kan forbedre elevernes læring, bekæmpe social ulighed og føre til bedre resultater i folkesundheden ved at adressere problemer som sult i børnene. Denne debat understreger en klassisk økonomisk konflikt mellem en politik, der sigter mod at forenkle virksomhedsdriften, og en politik, der fokuserer på målrettede investeringer i menneskelig kapital.