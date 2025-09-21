Det Hvide Hus præciserer H-1B-visumgebyr og letter dermed markedspanikken

Det Hvide Hus har præciseret, at det nye H-1B-visumgebyr på 100.000 dollars, der blev annonceret fredag, ikke vil være et årligt gebyr og ikke vil gælde for eksisterende visumindehavere. Denne præcisering, som ophævede tidligere udtalelser fra handelsminister Howard Lutnick, kom i form af et opslag på X af Det Hvide Hus’ talskvinde, Karoline Leavitt. Leavitt bekræftede, at gebyret er et engangsgebyr pr. ansøgning og kun vil blive anvendt på fremtidige visumansøgninger i den næste lodtrækningsrunde. Erklæringen bekræftede også, at nuværende visumindehavere kan genindrejse i landet, som de normalt ville, uden at være underlagt det nye gebyr.

Corporate America reagerer på den politiske ændring

Det Hvide Hus’ præcisering gav tiltrængt lettelse til store tech-virksomheder og deres medarbejdere. Efter den oprindelige meddelelse fredag, som i vid udstrækning var blevet fortolket som et årligt gebyr, havde flere store virksomheder, herunder Microsoft, JPMorgan og Amazon, rådet deres H-1B-medarbejdere til at genoverveje internationale rejser. Et internt notat fra Goldman Sachs havde også opfordret til forsigtighed. Panikken blandt H-1B-visumindehavere var udbredt, og mange skyndte sig tilbage til USA fra udlandet for at undgå det opfattede gebyr.

Bredere implikationer af den nye regel

Trods afklaringen af ​​gebyrets struktur er den nye politik stadig designet til at pålægge virksomheder højere omkostninger og beskytte amerikanske arbejdstagere. Ifølge et faktablad fra Det Hvide Hus er gebyret beregnet til at adressere “misbrug af programmet”, “stoppe underbuddet af lønninger” og “beskytte vores nationale sikkerhed”. Administrationen pegede også på data, der viser, at andelen af ​​IT-medarbejdere med H-1B-visa er steget betydeligt i de senere år. Proklamationen pålægger arbejds- og sikkerhedsministerierne at revidere de gældende lønniveauer og prioritere højtuddannede, højtlønnede H-1B-arbejdere. Den langsigtede effekt på tech-industrien og globale talenter er endnu uvist.