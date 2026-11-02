Direktørens holdingselskab og CCO tegner nye Bactiquant-aktier i rettet emission

Fire handler fra ledelsen og nærtstående i BactiQuant vedrører en rettet emission. APMH Invest solgte Danske Bank-aktier for 23,8 mio. kr.

CCO og direktørens holdingselskab tegnede hver 762.332 BactiQuant-aktier for 1,7 mio. kr.

→ CCO og direktørens holdingselskab tegnede hver 762.332 BactiQuant-aktier for 1,7 mio. kr.

Fire insiderhandler i BactiQuant blev offentliggjort mandag aften den 26. oktober. De vedrører alle tegning af nye aktier i en rettet emission. CCO Murugasan Claes Nielsen tegnede 762.332 nye aktier til kurs 2,23 kr. Beløbet var 1,7 mio. kr.

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Det samme antal aktier blev tegnet af MVA & CO Holding ApS, som er nærtstående til administrerende direktør Morten Miller. Også her lyder beløbet på 1,7 mio. kr., og også her drejer det sig om 762.332 nye aktier i BactiQuant.

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To selskaber nær CSO Jesper Møgelvang tegner aktier

De to øvrige handler i BactiQuant knytter sig til CSO Jesper Møgelvang. Møgelvang Invest ApS, som han ejer, tegnede 313.901 nye aktier for 699.999 kr. ExpoService ApS, der er nærtstående til ham, tegnede 448.430 nye aktier for 999.999 kr.

Meddelelserne blev offentliggjort mellem kl. 19.27 og kl. 19.35.

APMH Invest sælger Danske Bank-aktier i to omgange

I Danske Bank solgte APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand Martin Nørkjær Larsen, 68.169 aktier tirsdag den 27. oktober. Salget indbragte 23,8 mio. kr. og blev offentliggjort onsdag den 28. oktober kl. 11.50.

Allerede mandag den 26. oktober kl. 12.24 var der offentliggjort et salg fra APMH Invest A/S. Her blev 5.577 aktier i Danske Bank solgt til en gennemsnitskurs på 339,23 kr. Det salg indbragte 1,9 mio. kr.

I samme bank har Johanna Norberg, direktionsmedlem og chef for Business Customers, fået overført 1.120 betingede aktier til depot. Meddelelsen kom torsdag den 29. oktober kl. 12.30.

Køb i Swiss Properties Invest og GreenMobility

I Swiss Properties Invest har Swiss Property Ventures AG købt aktier for 1,1 mio. kr. Selskabet ejes af CFO Martin Märki og Keld Østergaard, der er CEO i datterselskabet Swiss Properties Invest AG. Indberetningen blev offentliggjort onsdag den 28. oktober kl. 15.52.

Fredag den 30. oktober kl. 10.38 kom en meddelelse fra GreenMobility. Strategic Investments A/S, kontrolleret af bestyrelsesmedlem Kim Mikkelsen, har købt 2.923 aktier til kurs 61,4. Købet var på 179.472 kr.

Ugens sidste indberetning kom fredag eftermiddag den 30. oktober kl. 15.43 fra Dantax. Familien Bøgh Jensen Holding A/S, nærtstående til Peter Bøgh Jensen, der ejer 49,5 %, har solgt 565 aktier til en gennemsnitskurs på 322,36 kr. Salget indbragte 182.131 kr.

Offentliggjort Selskab Handel 26/10 12.24 Danske Bank Nærtstående til næstformand for bestyrelsen solgte aktier for 1,9 mio. kr. 26/10 19.27 Bactiquant Nærtstående til direktør, CSO Jesper Møgelvang købte aktier for 699.999 kr. 26/10 19.29 Bactiquant Nærtstående til CSO Jesper Møgelvang købte aktier for 999.999 kr. 26/10 19.31 Bactiquant Direktør, CCO købte aktier for 1,7 mio. kr. 26/10 19.35 Bactiquant Nærtstående til administrerende direktør Morten Miller købte aktier for 1,7 mio. kr. 28/10 11.50 Danske Bank Nærtstående til næstformand for bestyrelsen solgte aktier for 23,8 mio. kr. 28/10 15.52 Swiss Properties Invest Nærtstående til CFO og CEO i datterselskab købte aktier for 1,1 mio. kr. (+1 handler) 29/10 12.30 Danske Bank Direktionsmedlem, chef for Business Customers handlede aktier 30/10 10.38 GreenMobility Nærtstående til bestyrelsesmedlem købte aktier for 179.472 kr. 30/10 15.43 Dantax Nærtstående til Peter Bøgh Jensen (ejer 49,5 %) solgte aktier for 182.131 kr. Indberettede insiderhandler, offentliggjort mandag 26. oktober til fredag 30. oktober

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