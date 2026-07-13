Disneys Moana-remake skuffer i biograferne trods 250 mio. dollar budget

Disneys live-action Moana blev nummer ét i USA, men åbningsweekenden på 43 mio. dollar lever ikke op til det massive produktionsbudget.

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Disneys nye live-action-udgave af animationssuccesen Moana har fået en kølig modtagelse ved biografkasserne. Filmen indtjente blot 43 millioner dollar i USA og Canada i sin første weekend, og globalt landede billetsalget på omkring 95 millioner dollar. Det oplyser Disney ifølge estimater citeret af The Guardian.

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Tallene står i skarp kontrast til det anslåede produktionsbudget på 250 millioner dollar, som ifølge flere medier er brugt på at genskabe den populære animationsfilm i live-action-format. Selvom filmen blev nummer ét på det nordamerikanske box office-marked i weekenden, er åbningen langt fra de forventninger, som et budget i den størrelsesorden normalt kræver for at blive en kommerciel succes.

Et kalkuleret væddemål på en kendt franchise

Disney har med Moana-remaken satset på en af koncernens mest populære og mest streamede franchises. Den oprindelige animationsfilm fra 2016 har opnået enorm popularitet på streamingtjenester og hos en yngre målgruppe, hvilket ifølge Fortune var en central del af rationalet bag den kostbare live-action-produktion.

Strategien med at genindspille tegnefilmklassikere i live-action har tidligere givet Disney store kassesucceser, blandt andet med Løvernes Konge og Aladdin. Men den svage åbningsweekend for Moana rejser spørgsmålet om, hvorvidt publikum har fået nok af genren, eller om filmen ganske enkelt ikke har formået at tiltrække nye seere ud over dem, der allerede kender historien fra streaming.

Hvad betyder det for Disney-aktien?

For investorer i Disney-aktien er box office-tal fortsat en vigtig, men langt fra eneste, indikator for koncernens sundhed. Med et budget på 250 millioner dollar skal filmen typisk indtjene et flerdobbelt beløb globalt, før den kan betragtes som rentabel, når man medregner markedsføringsomkostninger og distributørernes andel af billetindtægterne.

En skuffende åbning kan derfor lægge pres på den samlede indtjening fra filmen, selvom Disney i stigende grad også ser streaming og merchandise som vigtige indtægtskilder ved siden af biografsalget. For danske investorer, der følger amerikanske underholdningsgiganter som Disney, er sagen endnu en påmindelse om, at selv velkendte franchises ikke automatisk garanterer store kassesucceser i en tid, hvor publikums biografvaner fortsat er under forandring.

Det er endnu for tidligt at konkludere, hvordan filmen vil klare sig på længere sigt, da internationale markeder og efterfølgende ugers salg typisk udgør en stor del af den samlede indtjening for storfilm. Disney har ikke offentligt kommenteret på, om den svage åbning vil påvirke selskabets fremtidige strategi for live-action-genindspilninger.

Kilder: The Guardian, Fortune