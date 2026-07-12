Dødstal efter jordskælv i Venezuela stiger til over 4.300

Efter dobbeltjordskælvet i Venezuela er mindst 4.333 døde og næsten 17.000 sårede. FN og myndigheder opfordrer nu til international hjælp.

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Antallet af omkomne efter de to voldsomme jordskælv, der ramte Venezuela den 24. juni, er nu steget til mindst 4.333, mens 16.740 mennesker er kommet til skade. Det oplyser landets myndigheder, og tallene understreger omfanget af en katastrofe, der har lagt flere hele bydele i ruiner i kyststaten La Guaira.

Det fremgår af oplysninger fra det venezuelanske parlament, hvis formand, Jorge Rodríguez, har delt de opdaterede tal offentligt. Ud over de bekræftede dødsfald og sårede er flere tusinde mennesker fortsat meldt savnet, hvilket betyder, at det endelige dødstal med stor sandsynlighed vil stige yderligere, efterhånden som eftersøgnings- og oprydningsarbejdet skrider frem.

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Massivt behov for international bistand

Katastrofens omfang har fået både landets myndigheder og FN til at appellere om international finansiel og humanitær hjælp. Præsident Delcy Rodríguez har direkte opfordret det internationale samfund til at bidrage til genopbygningen, mens FN har understreget behovet for hurtig assistance til de mange ramte familier.

Skaderne koncentrerer sig især omkring den tætbefolkede kyststat La Guaira, hvor hele boligkvarterer efter sigende er blevet fladet ud af de to jordskælv, der ramte med kort mellemrum. Det har efterladt titusindvis af mennesker uden hjem og adgang til basale fornødenheder som vand, strøm og husly.

Lang og dyr genopbygning venter

Selvom jordskælvskatastrofer først og fremmest er en menneskelig tragedie, kan de også få betydelige økonomiske konsekvenser for et land, der i forvejen kæmper med et svækket erhvervsliv og internationale sanktioner. Genopbygningen af infrastruktur, boliger og offentlige institutioner i de ramte områder ventes at strække sig over lang tid og kræve betydelige ressourcer, som Venezuela i høj grad vil være afhængig af udenlandsk bistand for at finansiere.

For internationale investorer og hjælpeorganisationer understreger situationen behovet for at følge, hvordan koordineringen af nødhjælp og genopbygningsindsatsen udvikler sig i de kommende uger. Historisk har store naturkatastrofer i lande med i forvejen skrøbelig økonomi ofte ført til øget statsgæld og længerevarende pres på valutakurser og offentlige finanser.

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Kilder: The Guardian, Investing.com