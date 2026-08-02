Dogecoin-ETF’er rammes af første månedlige udstrømning siden lancering

DOGE-ETF'er mister 525.000 dollar i juli, mens spot-flows til Dogecoin samtidig stiger 116 pct. – et blandet billede for kryptovalutaen.

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Dogecoin-baserede børshandlede fonde (ETF’er) har for første gang oplevet en samlet månedlig nettoudstrømning, siden de begyndte at handle i november 2025. Ifølge data fra analysebureauet SoSoValue trak investorer 525.000 dollar ud af produkterne i juli, hvilket markerer den svageste måned for de amerikanske DOGE-ETF’er til dato.

Udstrømningen kommer på trods af, at Dogecoin selv har haft en positiv start på august. Kryptovalutaen steg 1,23 procent den 1. august og handlede omkring 0,070 dollar, da tallene blev offentliggjort.

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ETF-pengene forsvinder, mens spotmarkedet stiger

Modsætningen mellem de institutionelle ETF-produkter og det bredere spotmarked er markant. Mens ETF’erne altså oplevede nettoudstrømninger i juli, viser tal fra U.Today, at spot-flows til Dogecoin er steget med hele 116 procent i samme periode.

Det betyder, at kapital fortsat søger ind i Dogecoin via direkte handel med tokenet – blot ikke gennem de regulerede ETF-strukturer, som ellers blev lanceret for at gøre eksponeringen mere tilgængelig for traditionelle investorer. Det rejser spørgsmålet, om den øgede spot-aktivitet kan blive forløberen for en ny prisrally, eller om det blot er kortsigtet omrokering af kapital mellem markedets forskellige kanaler.

Hvad betyder det for investorerne?

For danske investorer, der har eksponering mod krypto gennem ETF’er eller certifikater, er udviklingen et vigtigt signal om, at institutionel interesse for Dogecoin er aftagende – i hvert fald målt på pengestrømme. ETF’er bruges typisk som barometer for, hvordan mere konservative eller institutionelle investorer positionerer sig, og en første måned med nettoudstrømning kan tolkes som et tegn på faldende risikovillighed over for meme-tokens generelt.

Omvendt kan den kraftige stigning i spot-flows tyde på, at private og mere spekulative investorer stadig ser potentiale i Dogecoin på kort sigt. Den slags divergens mellem institutionelle og retail-drevne strømme har historisk været et tema i kryptomarkedet, hvor priserne ofte er blevet drevet af sentiment fremfor fundamentale faktorer.

Dogecoins kurs på omkring 0,070 dollar ligger fortsat markant under de historiske toppe, og tokenet er kendt for sin høje volatilitet. Investorer bør derfor tage højde for, at store udsving – i begge retninger – kan opstå hurtigt, særligt når ETF-data og spotmarkedsdata sender modstridende signaler som nu.

Første svaghedstegn siden lanceringen

Siden de amerikanske Dogecoin-ETF’er blev lanceret i november 2025, har produkterne generelt tiltrukket kapital, hvilket har været med til at understøtte fortællingen om, at meme-tokens som Dogecoin i stigende grad bliver en del af mainstream porteføljer. Juli måneds udstrømning bryder dermed med det mønster og bliver dermed den første reelle test af, hvor holdbar den institutionelle interesse egentlig er.

Om udstrømningen er starten på en længere trend, eller blot en enkeltstående måned påvirket af bredere markedsudsving i kryptosektoren, vil kræve flere måneders data at fastslå. Indtil videre peger de to modsatrettede indikatorer – faldende ETF-kapital og stigende spot-flows – på et marked, hvor investorerne er splittede i deres syn på Dogecoins kortsigtede retning.

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Kilder: Coingape, U