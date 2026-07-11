DOJ vil droppe sag mod BitClub-stifter i 722 mio. dollar-svindelsag

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Det amerikanske justitsministerium, DOJ, er i færd med at droppe straffesagen mod Matthew Goettsche, den mand der anklages for at stå bag det formodede kryptobedrageri BitClub Network. Det skriver Bloomberg Law ifølge det kryptofokuserede medie AMBCrypto, som dermed melder om en potentiel afslutning på en af de længstvarende straffesager i kryptobranchens historie.

Sagen mod Goettsche har verseret i næsten syv år. Føderale anklagere hævdede oprindeligt, at han sammen med flere medanklagede stod bag et globalt investeringsupplæg med kryptovaluta-mining, som ifølge anklageskriftet lokkede mindst 722 millioner dollar ud af investorer verden over.

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Ifølge Bloomberg Law skal DOJ have instrueret anklagere i New Jersey om at frafalde sigtelserne mod Goettsche “med præjudice” – en juridisk term, der betyder, at sagen ikke senere kan genrejses, hvis retten godkender anmodningen. På tidspunktet for AMBCryptos artikel var der endnu ikke registreret en formel afvisningsbegæring i det offentlige retsregister, og parterne skal ifølge rapporteringen stadig færdiggøre detaljerne, før retten formelt underrettes.

Advokater bekræftede aftale i retten

Goettsches advokater orienterede retten den 8. juli om, at de havde nået frem til, som det citeres, “en aftale i princippet om at løse de verserende anklager”. Citatet stammer fra retsdokumenter, som Bloomberg Law har gennemgået, og indikerer, at forhandlingerne mellem forsvar og anklagemyndighed er langt fremskredne, selv om den endelige afvisning endnu ikke er offentliggjort.

En talsperson for DOJ oplyste til Bloomberg, at ministeriet rutinemæssigt gennemgår langvarige straffesager, og pegede på, at sagen mod Goettsche har verseret i syv år. Talspersonen tilføjede, at staten inddriver et betydeligt beløb til fordel for de forurettede investorer, og afviste samtidig, at lobbyarbejde skulle have haft indflydelse på beslutningen om at droppe sagen.

Et af kryptoverdenens største formodede Ponzi-oplæg

BitClub-sagen blev offentligt kendt, da anklageskriftet blev afsegllet i december 2019. Anklagerne beskyldte Goettsche for at have skabt og drevet et fiktivt mining-investeringsprogram, der ifølge anklagemyndigheden indsamlede mindst 722 millioner dollar fra investorer globalt.

Ifølge anklageskriftet manipulerede de tiltalte de mining-indtjeningstal, som blev vist til investorerne, og benyttede nye deltageres indbetalinger til at holde forretningen kørende – en klassisk konstruktion, der minder om et pyramidespil. Anklagerne henviste desuden til interne beskeder, hvor medlemmer af det formodede netværk skal have diskuteret, hvordan mining-tallene kunne oppustes, samt beskeder hvor kommende investorer angiveligt blev omtalt i nedsættende vendinger. Ifølge anklagemyndigheden viste kommunikationen, at de involverede var bevidste om, at forretningen ikke var reel.

Sagen mod medanklagede fortsætter

Selv om DOJ nu ser ud til at opgive sagen mod hovedmanden bag BitClub, betyder det ikke, at hele efterforskningen lukkes ned. Flere medanklagede har allerede erkendt sig skyldige i forbindelse med sagen.

I 2022 indgik Gordon Brad Beckstead en aftale med DOJ om at erkende sig skyldig i sammensværgelse om hvidvask samt skatterelaterede forhold, der udsprang af hans rolle i at hvidvaske midler fra BitClub og bistå med falske selvangivelser. Det tyder på, at den rapporterede afvisning af sagen mod Goettsche alene angår ham og ikke signalerer en generel afblæsning af DOJ’s forfølgelse af BitClub-netværket.

For investorer, der følger kryptomarkedet, illustrerer sagen de betydelige juridiske udfordringer, der kan opstå ved store, grænseoverskridende svindelsager i kryptobranchen. Selv med et anklageskrift, der løber op i flere hundrede millioner dollar, og syv års retsforfølgelse, kan sager af denne kompleksitet ende med at blive afsluttet uden domfældelse af hovedmanden – hvilket understreger, hvor svært det ofte er at retsforfølge grænseoverskridende kryptobedrageri fuldt ud.

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