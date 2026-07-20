Dollar stiger, olie vakler: Markederne i vildrede over Iran-konflikten

Dollaren styrkes som sikker havn, mens olieprisen svinger kraftigt og gasprisen stiger, efter ny optrapning og rapporter om en mulig våbenhvile mellem USA og Iran.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Den amerikanske dollar er begyndt ugen med fremgang, efter at den eskalerende konflikt mellem USA og Iran igen har sendt investorer i retning af sikre aktiver. Samtidig har oliemarkedet oplevet voldsomme udsving, og europæiske gaspriser er steget til det højeste niveau i flere år, skriver Investing.com.

Kombinationen af militær optrapning og modstridende signaler om en mulig våbenhvile har sat gang i en usædvanlig volatil handelsdag, hvor traditionelle sikre havne som dollaren har profiteret, mens olie- og energimarkederne har svinget kraftigt i begge retninger.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Olien dykker på rapport om våbenhvile

Ifølge MarketWatch vendte de globale oliepriser mandag morgen nedad og faldt til under 87 dollar per tønde, efter at markedet havde oplevet en kraftig rally tidligere på dagen. Vendingen kom, efter at der dukkede rapporter op om et forslag til en ti-dages våbenhvile mellem USA og Iran.

Det skete på trods af, at weekenden bød på en ny bølge af militære angreb i Mellemøsten. Den modsatrettede bevægelse illustrerer, hvor følsomt oliemarkedet reagerer på selv uofficielle diplomatiske signaler midt i en konflikt, der ellers har domineret nyhedsbilledet i flere uger.

Europæisk gas rammer flerårshøjde

Mens olien svingede, fortsatte de europæiske gaspriser med at stige. Ifølge The Guardian ramte den hollandske gasbenchmark et fireårshøjt niveau, da olien kortvarigt brød 90 dollar-grænsen, før den senere lettede, efter at Teheran meldte, at forhandlinger fortsat var i gang.

Prisstigningen på gas afspejler frygt for forsyningsmangel til vinteren, hvis konflikten trækker ud eller eskalerer yderligere. Den hollandske gaspris nåede kortvarigt over 60 euro per megawattime, tæt på de niveauer, der blev set ved konfliktens begyndelse, ifølge avisen.

Dollaren som sikker havn

På valutamarkedet har den øgede usikkerhed drevet investorer mod dollaren, som traditionelt betragtes som en sikker havn i geopolitisk urolige tider. Ifølge Investing.com steg dollaren, efter at spændingerne mellem USA og Iran igen tog til i styrke.

Den samlede udvikling viser et marked, der forsøger at navigere mellem to modsatrettede scenarier: en hurtig diplomatisk løsning, der kan dæmpe olieprisen igen, eller en yderligere optrapning, der kan sende både energipriser og sikre havne endnu højere.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. En stærkere dollar påvirker afkastet på amerikanske aktier og obligationer set fra en dansk kroneinvestors perspektiv, mens svingende olie- og gaspriser kan smitte af på både inflationsforventninger og energitunge selskaber i C25-indekset.

Stiger de europæiske gaspriser yderligere hen mod vinteren, kan det også få betydning for husholdningernes energiregninger og for pengepolitikken i eurozonen, hvilket i sidste ende kan smitte af på renteniveauet herhjemme.

Læs også: Olieprisen over 90 dollar: Angreb i Hormuzstrædet og Kuwait sender Brent op

Kilder: Investing.com, MarketWatch, The Guardian