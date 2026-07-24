Dollar stiger til enmånedshøjt, mens olie runder 100 dollar og ECB holder kursen

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Dollaren er steget til det højeste niveau i en måned, efter at olieprisen har rundet 100 dollar pr. tønde, og Den Europæiske Centralbank (ECB) har valgt at fastholde renten uændret. Det har samtidig sendt euroen ned, viser bevægelserne på valutamarkedet, ifølge Investing.com.

For danske investorer er kombinationen af en styrket dollar, en dyrere olie og en afventende ECB en cocktail, der kan mærkes bredt – fra benzinpriser til afkastet på obligationer og aktier med eksponering mod energi og import.

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Houthi-angreb sender Brent over 100 dollar

Brentolien har passeret 100 dollar pr. tønde for første gang i lang tid, efter at Houthi-oprørere har angrebet tankskibe i Rødehavet og strædet Bab el-Mandeb. Det skriver både CNBC og Financial Post, som beskriver angrebene som åbningen af en ny front i konflikten i Mellemøsten.

Ifølge Financial Post er olien på vej mod en ugentlig stigning, drevet af frygt for forsyningsafbrydelser i en af verdens vigtigste sejlruter for olietransport. Samtidig har præsident Donald Trump truet med at udvide amerikanske angreb mod Iran, hvilket ifølge mediet har forstærket usikkerheden på markedet yderligere.

CNBC beskriver, hvordan udviklingen i Rødehavet har presset amerikanske statsobligationsrenter op til det højeste niveau i 18 måneder, mens investorerne samtidig har reageret på bekymringer om AI-relaterede investeringer, hvilket har ramt aktier som Tesla og Alphabet i samme periode.

ECB holder kursen – euroen svækkes

Samtidig med de stigende oliepriser har ECB besluttet at fastholde sin pengepolitiske rente uændret, hvilket ifølge Investing.com har lagt en dæmper på euroen over for dollaren. Beslutningen kommer på et tidspunkt, hvor markedet i forvejen er nervøst over de geopolitiske spændinger og deres afsmitning på inflation og energipriser.

Den stigende oliepris lægger typisk pres opad på inflationsforventningerne, hvilket kan komplicere centralbankernes overvejelser om, hvornår og hvor meget renterne skal justeres fremover. Når ECB vælger at stå stille midt i denne udvikling, sender det et signal om, at banken foreløbig afventer mere klarhed, før den ændrer kurs.

Betydning for danske investorer

En stærkere dollar og en svagere euro har direkte betydning for danske investorer, der har eksponering mod amerikanske aktier eller obligationer, da kronen er tæt knyttet til euroen gennem fastkurspolitikken. Det betyder, at afkast i dollar isoleret set bliver mere værd målt i danske kroner, når dollaren styrkes.

Samtidig kan den højere oliepris smitte af på både energiselskaber og transportsektoren, ligesom forbrugere kan mærke det på pumpen og på varmeregningen. Stiger olieprisen yderligere som følge af optrapningen ved Rødehavet, kan det også øge presset på centralbankerne for at revurdere deres rentepolitik, hvilket i sidste ende kan påvirke både aktie- og obligationsmarkederne bredt.

Udviklingen understreger, hvor tæt sammenvævet geopolitik, energimarkeder og pengepolitik er blevet i den nuværende situation, hvor selv lokale angreb på tankskibe kan udløse globale bølger på tværs af valuta-, rente- og aktiemarkeder.

Læs også: Oliepris over 100 dollar, nye Trump-toldsatser og renteuro rammer markederne

Kilder: Investing.com, CNBC, Financialpost