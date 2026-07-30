Dollar styrkes efter Fed holder renten og USA angriber Iran

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Den amerikanske dollar styrkede sig onsdag, efter at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, valgte at fastholde renten uændret, samtidig med at USA gennemførte nye militære angreb mod Iran. Det skriver Investing.com, mens flere internationale medier bekræfter optrapningen i Mellemøsten.

De to begivenheder faldt sammen med hinanden og skabte betydelig usikkerhed på de finansielle markeder, hvor investorer nu må forholde sig til både en fastfrosset amerikansk pengepolitik og en optrappet konflikt i en af verdens mest følsomme oliezoner.

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Fed holder fast trods split i komitéen

Federal Reserve valgte at fastholde renten uændret på det seneste rentemøde, men beslutningen var langt fra enstemmig. Ifølge finansmediet The Block stemte hele tre af komitéens medlemmer for en rentestigning, hvilket vidner om stigende bekymring internt i centralbanken.

Baggrunden for uenigheden er de energichok, der er udløst af konflikten i Mellemøsten. Federal Reserve påpegede selv, at de Mellemøsten-drevne stød til energipriserne holder inflationen over centralbankens mål på 2 procent, hvilket komplicerer opgaven med at styre renten ned uden at antænde nye prispres.

For danske investorer er splittelsen i Fed et vigtigt signal. Den viser, at rentebanen fremover i højere grad vil afhænge af, hvordan konflikten i Mellemøsten udvikler sig, og hvor meget den påvirker olie- og energipriserne globalt.

USA rammer Iran efter missilangreb på amerikanske styrker

Samtidig med rentebeslutningen indledte det amerikanske militær det, der beskrives som “hårde” angreb mod mål i Iran. Ifølge CNBC begyndte angrebene onsdag amerikansk tid og satte en brat stopper for håbet om en nedtrapning af konflikten, efter at parterne havde haft en flere dage lang pause i kamphandlingerne.

Angrebene kom som gengældelse for et iransk missilangreb rettet mod amerikanske styrker. Financial Times skriver, at USA’s præsident forinden havde lovet Iran “en omgang tæsk”, og at angrebet dagen efter indfriede den trussel.

Konflikten spreder sig også til nabolandene. Jordan meddelte, at landets militær havde opsnappet fem missiler rettet mod kongeriget, mens skibstrafikken gennem det strategisk vigtige Hormuz-stræde fortsat er under pres. Ifølge sporingsdata er en LNG-tanker med last fra Qatar dog for første gang siden 11. juli sejlet ud af strædet, hvilket kan tyde på en vis normalisering af skibstrafikken trods den forværrede sikkerhedssituation.

Hvad betyder det for danske investorer?

Kombinationen af en fastholdt amerikansk rente og en optrappet militær konflikt sendte dollaren op, hvilket ifølge Investing.com afspejler markedets søgning mod sikre havne i en periode med stor usikkerhed. En stærkere dollar har direkte betydning for danske investorer med eksponering mod amerikanske aktier, obligationer eller råvarer, da det påvirker afkastet, når det omregnes til danske kroner.

Samtidig er det værd at holde øje med olieprisen, som historisk reagerer kraftigt på uro omkring Hormuz-strædet, hvorigennem en stor del af verdens olietransport passerer. Fortsætter konflikten med at eskalere, kan det både presse energipriserne yderligere op og gøre det sværere for Fed at sænke renten senere på året – to faktorer, der tilsammen kan skabe mere volatilitet på de globale markeder i den kommende tid.

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Kilder: Investing.com, CNBC, Financial Times, Theblock