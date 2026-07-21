Dollar styrkes mod asiatiske valutaer på ny Mellemøsten-uro

Dollaren nærmer sig en ugehøjde, mens Golf-spændinger og svingende oliepriser presser asiatiske valutaer og løfter amerikanske obligationsrenter.

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Den amerikanske dollar handlede tæt på sit højeste niveau i en uge over for en række asiatiske valutaer tirsdag, efter at eskalerende spændinger i Mellemøsten fik investorer til at søge mod sikre havne. Frygten for forstyrrelser i den globale energiforsyning presser fortsat markederne, mens oliepriserne svinger kraftigt tæt på seksugers-højder.

Ifølge Economic Times fastholdt dollaren sin styrke, mens markedsdeltagere samtidig holdt øje med risikoen for stigende inflation som følge af de urolige energipriser. Konflikten mellem USA og Iran fortsætter med at skabe usikkerhed om olieforsyningen, hvilket smitter direkte af på valutamarkederne i Asien.

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Amerikanske renter stiger på uro

De amerikanske statsobligationsrenter steg mandag, i takt med at Wall Street fulgte udviklingen i Mellemøsten tæt, viser en opgørelse fra CNBC. Stigningen i renterne afspejler dels øget risikopræmie, dels bekymring for, at højere energipriser kan sætte skub i forbrugerpriserne og dermed komplicere den amerikanske centralbanks rentebane.

Rentestigningen understøtter samtidig dollarens styrke, da højere afkast på amerikanske obligationer typisk trækker kapital mod dollaraktiver – en dynamik, der forstærker presset på valutaer i Asien og andre fremvoksende markeder.

New Zealand-dollaren skiller sig ud

Mens de fleste asiatiske valutaer er kommet under pres, gik den newzealandske dollar mod strømmen og styrkede sig, efter at robuste inflationstal fra landet øgede forventningerne til yderligere renteforhøjelser fra centralbanken. Det viser tal citeret af Economic Times.

Euroen og det britiske pund viste til gengæld kun begrænsede bevægelser over for dollaren tirsdag, hvilket tyder på, at markedets fokus primært er rettet mod Asien og de energitunge økonomier, der er mest følsomme over for udviklingen i Mellemøsten.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant af flere grunde. En stærkere dollar gør det generelt dyrere at investere i amerikanske aktier og obligationer for danske porteføljer, mens en fortsat stigning i olieprisen kan lægge et yderligere pres på den europæiske inflation – med afsmitning på ECB’s rentepolitik og dermed også på Nationalbankens rentespor, som følger euroen tæt.

Samtidig kan svingende asiatiske valutaer påvirke danske selskaber med eksponering mod regionen, herunder eksportvirksomheder og selskaber med produktion i Asien, hvor en svagere lokal valuta kan gøre indkøb og drift dyrere målt i dollar eller euro.

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Markedet vil i den kommende tid holde øje med, om spændingerne i Mellemøsten trapper yderligere op, eller om der findes en vej mod en de-eskalering, som kan lette presset på både olieprisen og de finansielle markeder globalt.

Kilder: Investing.com, Economictimes, CNBC