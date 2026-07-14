Dollar styrkes på Iran-krise, mens yen svækkes på pensionstvivl

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Dollaren er steget mod flere ledende valutaer, mens den amerikansk-iranske konflikt igen er eskaleret. Samtidig er den japanske yen kommet under pres, drevet af voksende bekymring om landets pensionssystem. Bevægelserne understreger, hvor følsomme valutamarkederne fortsat er over for geopolitisk uro i Mellemøsten, skriver Investing.com.

Ny eskalering ved Hormuz-strædet driver dollaren op

Baggrunden for dollarens fremgang er en ny runde af amerikanske angreb på Iran. Ifølge BBC har USA nu gennemført militære slag mod Iran tre nætter i træk, samtidig med at USA’s præsident Donald Trump har annonceret en afgift på 20 procent som led i en ny blokade af Hormuz-strædet – en af verdens vigtigste sejlruter for olietransport.

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De Forenede Arabiske Emirater har fordømt, hvad landet kalder Irans “hensynsløse” angreb på tankskibe i regionen, ifølge BBC. Situationen har skabt fornyet usikkerhed om olieforsyningen og har igen sendt investorer mod dollaren som en klassisk sikker havn i urolige tider.

Iran har ifølge Fortune reageret hånende på Trumps udspil om at opkræve betaling for transit gennem strædet. En kilde citeret af mediet lyder: “20 procent er naturligvis for meget. Vi vil være fair,” mens en anden stemme i sagen understreger, at “hvem end der sikrer sikker og tryg passage af handelsskibe gennem Hormuz-strædet, bør kompenseres for denne service.” Udmeldingerne peger på, at konflikten om strædet langt fra er afsluttet, og at usikkerheden kan fortsætte med at understøtte dollaren i den kommende tid.

Yenen svækkes på bekymring om Japans pensionssystem

Mens dollaren nyder godt af den geopolitiske uro, går det den modsatte vej for den japanske yen. Ifølge Investing.com er valutaen presset af stigende tvivl om bæredygtigheden i Japans pensionssystem, hvilket har svækket investorernes appetit på yen som sikker havn – en rolle, valutaen traditionelt har haft i perioder med global uro.

Kombinationen af en stærkere dollar og en svagere yen betyder, at USD/JPY-krydset er kommet under pres opad, hvilket kan få betydning for japanske eksportvirksomheder og for prisen på importerede råvarer til Japan, herunder olie – som i forvejen er i fokus på grund af situationen ved Hormuz-strædet.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer med eksponering mod amerikanske aktier eller obligationer betyder en stærkere dollar isoleret set en gevinst ved omregning til danske kroner, mens en svagere yen kan påvirke afkastet på eventuelle japanske investeringer negativt. Samtidig er olieprisen fortsat den mest direkte kanal, hvorigennem Hormuz-konflikten kan ramme både forbrugere og virksomheder i Danmark.

Markedet vil i de kommende dage holde skarpt øje med, om der kommer yderligere eskalering omkring strædet, eller om diplomatiske løsninger igen kommer på bordet. Historisk har selv rygter om våbenhvile kunnet sende både olie- og valutamarkeder i modsat retning på kort tid, og volatiliteten forventes derfor at fortsætte.

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Kilder: Investing.com, BBC, Fortune