Dollaren får bedste dag siden juni efter 165.000 nye amerikanske job

Amerikanske arbejdsgivere skabte 165.000 job i oktober. Dollaren steg mest siden juni, og markedet ser nu knap 80 procent chance for en renteforhøjelse.

Dollaren steg fredag kraftigt, efter at det amerikanske arbejdsministerium kunne melde om 165.000 nye job i oktober. Tallet lå langt over økonomernes forventninger, og ifølge Investing.com fik dollaren sin bedste handelsdag siden juni og var på vej mod en ugentlig gevinst.

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Reaktionen kom hurtigt. Dollarindekset, der måler den amerikanske valuta mod en kurv af andre store valutaer, sprang ifølge Economic Times markant op, mens både euroen og det britiske pund faldt over for dollaren.

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Fed-renten tilbage på bordet

Det stærke jobtal ændrede rentemarkedets forventninger. Ifølge Economic Times steg sandsynligheden for, at Federal Reserve hæver renten allerede i næste måned, til knap 80 procent.

Samtidig har flere af centralbankens folk ifølge Economic Times givet udtryk for bekymring over den vedvarende inflation, hvilket ifølge mediet førte til fald i euroen og pundet over for dollaren. Et arbejdsmarked, der fortsat kan opsuge 165.000 nye lønmodtagere på en måned, gør det sværere at argumentere for, at prispresset er ved at klinge af.

Højere renteforventninger trækker kapital mod dollaren. Det er den mekanisme, der slog igennem i valutamarkedet fredag.

Lange ledighedsforløb trækker i modsat retning

Under overfladen ser billedet mere blandet ud. CNBC peger på, at den gennemsnitlige arbejdsløse amerikaner i oktober havde været uden job i mere end 27 uger. Det er det højeste niveau i ti år, når man ser bort fra pandemiperioden.

De to tal fortæller hver sin historie. Antallet af nye job viser et arbejdsmarked med fart på, mens den lange ledighedsperiode tyder på, at dem, der først er faldet ud, har sværere ved at komme tilbage. For Fed er det første tal det mest umiddelbare argument i rentediskussionen, men det andet kan blive en del af debatten, hvis flere svaghedstegn dukker op.

Kronen følger euroen ned mod dollaren

Danmark mærker bevægelsen direkte gennem valutaen. Kronen er bundet til euroen, så når euroen svækkes over for dollaren, sker det samme for kronen. Aktier og fonde handlet i dollar bliver dermed mere værd i kroner, når kursen omregnes, uden at selve aktiekursen har flyttet sig.

På aktiesiden var udslagene fredag mere afdæmpede. Børsoperatøren Nasdaq Inc. sluttede ifølge NPinvestors kursdata pr. 6. november kl. 22.00 dansk tid i 107,12 dollar, en stigning på 0,27 procent fra forrige lukkekurs på 106,83 dollar. Aktien ligger 1,4 procent under sin 52-ugers top og har en markedsværdi på ca. 59,9 mia. dollar.

Jobrapporten flytter fokus fra vækstbekymringer til inflation og renter. Med knap 80 procents sandsynlighed indregnet er en renteforhøjelse næsten blevet markedets hovedscenarie, og det gør dollaren følsom over for ethvert tegn på, at Fed alligevel tøver. Uvist er det stadig, om de lange ledighedsforløb er begyndelsen på en svækkelse eller et isoleret fænomen.