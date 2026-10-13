Dollaren nærmer sig 18-måneders top, mens euroen svækkes og bitcoin presses

Dollaren nærmer sig sit højeste niveau i 18 måneder, mens olien stiger og euroen svækkes. Bitcoin presses af shortpositioner, og XRP falder 3,22 procent.

XRP stod i 1,35 og faldt 3,22 procent fra forrige lukkekurs.

→ XRP stod i 1,35 og faldt 3,22 procent fra forrige lukkekurs.

Bitcoin presses af shortpositioner og likvideringer af købspositioner i derivatmarkedet.

→ Bitcoin presses af shortpositioner og likvideringer af købspositioner i derivatmarkedet.

Den amerikanske dollar er steget og handles nu tæt på sit højeste niveau i 18 måneder. Samtidig stiger oliepriserne, og euroen svækkes, skriver Investing.com.

PRO

Se insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.

Opret gratis bruger →

Bevægelsen mærkes også uden for valutamarkedet. Ifølge U.Today er bitcoin kommet under tiltagende salgspres, efterhånden som dollarindekset DXY er steget til et 18-måneders højdepunkt.

ANNONCE · SAXO Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter Gå til Saxo →

Olien stiger, og euroen svækkes

Ifølge Investing.com stiger dollaren, samtidig med at oliepriserne går op og euroen svækkes.

Kronen følger euroen. Danmark fører fastkurspolitik over for euroen, og derfor svækkes kronen også over for dollaren, når euroen gør det. Det gør amerikanske aktier og fonde dyrere at købe i kroner, mens værdien af eksisterende dollarbeholdninger stiger målt i danske kroner.

Læs også: Euroen på vej mod femte ugentlige fald, mens fransk gæld og olie presser

Shortpositioner og likvideringer i kryptomarkedet

I kryptomarkedet beskriver U.Today en aggressiv opbygning af shortpositioner i bitcoin. Aktiviteten i derivater er blevet mere negativ, og en bølge af tvangslukkede købspositioner, såkaldte likvideringer, øger bekymringen for kryptovalutaens udsigter på kort sigt.

Ripples XRP er faldet. Ifølge NPinvestors kursdata stod XRP i 1,35 den 13. oktober kl. 05.05 dansk tid. Det er et fald på 3,22 procent fra forrige lukkekurs på 1,42. Dagens spænd lå mellem 1,32 og 1,36. Har man investeret 10.000 kr. ved forrige lukkekurs, svarer det nu til 9.678 kr. før valutaudsving.

Kilderne kæder ikke XRP-faldet direkte sammen med dollaren.

Valutaeffekten følger med i depotet

Har man amerikanske aktier eller kryptovalutaer i et dansk depot, består afkastet af to dele: kursudviklingen i dollar og ændringen i dollarkursen over for kronen. En stærk dollar kan derfor dæmpe et kursfald målt i kroner. Den kan også vende, når dollaren falder igen.

Det nye er, at dollaren nu er tæt på det højeste niveau i halvandet år, samtidig med at euroen svækkes og olien stiger. Kilderne oplyser hverken det præcise niveau for DXY eller hvor meget olieprisen er steget, og de angiver ingen konkret begivenhed, der kan bryde tendensen. Indtil videre er det derivatmarkedet i bitcoin, der viser det tydeligste tegn på pres: flere shortpositioner og en bølge af likviderede købspositioner.