Dollaren stiger efter Fed-medlem Logans opfordring til højere renter

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Den amerikanske dollar styrkede sig, efter at Dallas Fed-præsident Lorie Logan opfordrede til, at den amerikanske centralbank hæver renten yderligere. Ifølge Logan er de seneste positive inflationstal ikke tilstrækkelige til at retfærdiggøre en pause i rentestramningerne, skriver CNBC.

Udmeldingen kommer fra en af de mere pengepolitisk vagtsomme stemmer i det amerikanske Federal Reserve-system, og markedet reagerede prompte ved at sende dollaren op over for en række toneangivende valutaer, fremgår det af Investing.coms markedsdækning.

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Inflationstal ikke gode nok

Ifølge CNBC pegede Logan konkret på, at ugens inflationsdata – som ellers overordnet blev modtaget positivt af markederne – efter hendes vurdering ikke er stærke nok til at slå fast, at inflationen er varigt på vej mod Federal Reserves mål. Hendes budskab lyder derfor, at renten bør hæves “moderat” yderligere for at sikre, at prisstigningerne bringes under kontrol.

Logan er stemmeberettiget medlem af Federal Open Market Committee (FOMC) og har tidligere markeret sig som en af de mere høgeagtige stemmer i komitéen. Hendes kommentarer vejer derfor tungt, når investorer forsøger at aflæse, hvor mange yderligere rentestigninger – eller hvor lang tid uden rentenedsættelser – der er i vente fra den amerikanske centralbank.

Dollaren styrkes på udmeldingen

Reaktionen på valutamarkedet var umiddelbar. Ifølge Investing.com steg dollaren efter Logans kommentarer, da udmeldingen understøtter forventningen om, at den amerikanske pengepolitik forbliver stram længere end tidligere antaget af nogle markedsdeltagere.

En højere rente – eller blot udsigten til det – gør typisk dollaren mere attraktiv for internationale investorer, fordi afkastet på amerikanske obligationer og renteprodukter stiger i takt med renteniveauet. Det skaber isoleret set opadgående pres på dollarkursen over for andre valutaer, herunder euroen og dermed indirekte den danske krone, som er fastkurskoblet til euroen.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod amerikanske aktier eller obligationer er signaler fra Fed-medlemmer som Logan vigtige at følge tæt. En fortsat stram pengepolitik i USA kan lægge en dæmper på værdiansættelsen af især rentefølsomme aktier, mens det samtidig kan gøre amerikanske obligationer mere attraktive i forhold til europæiske alternativer.

En stærkere dollar påvirker desuden danske selskaber med indtjening i amerikanske dollar forskelligt – eksportorienterede virksomheder kan opleve valutakursgevinster ved omregning til danske kroner, mens selskaber med store dollarudgifter, for eksempel til råvarer eller amerikansk arbejdskraft, kan mærke det modsatte.

Logans kommentarer understreger samtidig, at der fortsat er uenighed internt i Federal Reserve om, hvornår og hvor meget renten skal justeres. Det betyder, at markedet formentlig fortsat vil svinge i takt med nye datapunkter og udtalelser fra centralbankens medlemmer i den kommende tid, hvilket kan give øget volatilitet på både aktie- og valutamarkederne.

Kilder: Investing.com, CNBC