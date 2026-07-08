Dollaren styrkes efter Trumps pessimisme om aftale med Iran

Trumps skeptiske toner om en amerikansk-iransk aftale sender dollaren op, mens geopolitisk usikkerhed igen fylder på de finansielle markeder.

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Den amerikanske dollar er på vej op, efter at USA’s tidligere præsident Donald Trump har signaleret voksende pessimisme om udsigterne for en aftale mellem USA og Iran. Det skriver Investing.com, der peger på, at markedet reagerer på den fornyede usikkerhed ved at søge mod dollaren som en sikker havn.

Bevægelsen kommer i kølvandet på en periode med spændt situation i Mellemøsten, hvor konflikten mellem Israel og Iran flere gange har rystet de globale markeder. Investorer holder nu igen skarpt øje med udviklingen, da geopolitisk uro traditionelt sender kapital i retning af dollaren og andre klassiske sikre aktiver.

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Trump har tidligere erklæret aftale for “slut”

Udmeldingen falder i forlængelse af tidligere kommentarer fra Trump, der har erklæret en midlertidig aftale om krigsafslutning i regionen for afsluttet efter iranske angreb. Det har NPinvestor tidligere beskrevet i forbindelse med de eskalerende spændinger mellem parterne.

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Når en fremtrædende amerikansk politisk figur som Trump signalerer manglende tillid til en diplomatisk løsning, tolkes det ofte af markedsdeltagere som en indikation på, at risikoen for yderligere konflikt i regionen er stigende. Det skaber typisk øget efterspørgsel efter dollar, amerikanske statsobligationer og andre aktiver, der historisk har fungeret som ly i urolige tider.

Betydning for danske investorer

For danske investorer har en styrket dollar konkret betydning. Den danske krone er fastkurspolitikmæssigt bundet til euroen, men bevæger sig dermed også i forhold til dollaren, når kronen svinger mod euroen på det internationale valutamarked.

En stærkere dollar gør det relativt billigere for amerikanske investorer at handle danske aktier og obligationer, men det kan omvendt gøre det dyrere for danske investorer at eje amerikanske aktiver som Apple, Microsoft eller amerikanske ETF’er. Samtidig kan danske selskaber med stor eksport til USA – heriblandt flere C25-selskaber med betydelig amerikansk omsætning – opleve positive valutakurseffekter, når indtjeningen omregnes til danske kroner.

Geopolitisk usikkerhed i Mellemøsten har desuden historisk haft en tæt sammenhæng med udviklingen i olieprisen. Stigende spændinger mellem USA og Iran øger typisk risikoen for forsyningsforstyrrelser, hvilket kan presse oliepriserne op og dermed indirekte påvirke inflation og renteforventninger både i USA og Europa.

Markedet holder vejret

Det er endnu uklart, hvilke konkrete konsekvenser Trumps pessimistiske toner vil få for de videre forhandlinger mellem USA og Iran, men markedsreaktionen understreger, hvor følsomme valutamarkederne fortsat er over for politiske signaler fra centrale amerikanske aktører. Investorer vil i de kommende dage sandsynligvis følge nøje med i, om der kommer yderligere udtalelser fra amerikansk side, ligesom udviklingen i olieprisen og amerikanske renteforventninger vil være vigtige pejlemærker for den videre kursudvikling i dollaren.