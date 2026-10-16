Dollaren svækkes trods varme producentpriser, og euroen får bedste dag i to måneder

Dollaren gav efter, da amerikanske obligationer steg trods høje producentpriser, og Warsh fra Fed ville ikke love en renteforhøjelse i oktober.

Dollaren tabte terræn trods varme amerikanske producentpriser, og euroen fik sin bedste handelsdag i to måneder. Det oplyser Investing.com. Financial Times peger på en anden forklaring: Warsh fra den amerikanske centralbank Fed ville ikke give et fingerpeg om en renteforhøjelse i oktober.

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De to forklaringer udelukker ikke hinanden. Tilsammen viser de, at markedet lige nu reagerer mere på renteforventninger og obligationshandel end på de enkelte inflationstal.

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Obligationerne trak den modsatte vej af inflationstallet

Høje producentpriser plejer at styrke dollaren, fordi de øger sandsynligheden for højere renter i USA. Denne gang blev effekten opvejet af et opsving i amerikanske statsobligationer, skriver Investing.com.

Når obligationskurserne stiger, falder renten på dem. Dermed bliver dollarens rentefordel mindre, og valutaen mister noget af sin tiltrækningskraft. Sammenhængen mellem priser og renter er beskrevet nærmere i vores guide om inflation.

Warsh holdt kortene tæt ved IMF-møderne

Ifølge Financial Times faldt Warshs udtalelser under IMF's møder. De kom efter inflationsdata, der havde fået investorer til at øge indsatsen på, at Fed kunne hæve renten to gange i træk.

Den forventning fik ikke støtte. Warsh afstod fra at signalere en forhøjelse i oktober, og dollaren svækkedes, oplyser avisen. Kilderne gengiver ikke hans konkrete ordlyd.

Euroens fremgang smitter af på kronen

Kronen er bundet til euroen gennem Danmarks fastkurspolitik. Når euroen har sin bedste dag i to måneder over for dollaren, styrkes kronen derfor også. Amerikanske aktier og fonde, der handles i dollar, bliver tilsvarende en anelse mindre værd omregnet til kroner, selv om kursen i dollar er uændret.

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Nyheden viser, hvor følsom dollaren er over for signaler fra Fed. Et varmt inflationstal kunne ikke løfte valutaen, da centralbanken ikke bekræftede markedets forventning om en hurtig renteforhøjelse. Ingen af kilderne afklarer, om Fed ender med at hæve renten. Den beslutning træffes ved centralbankens rentemøde i oktober.