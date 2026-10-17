Dollaren taber terræn over ugen, da forventningen om en Fed-renteforhøjelse dæmpes

Dollaren går mod et ugentligt fald, da Fed-udmeldinger dæmper forventningen om højere renter. Euro og yen styrkes, mens bitcoin holder 80.000 dollar.

Dollaren går mod et ugentligt fald, efter at udmeldinger fra Federal Reserve har fået investorerne til at nedjustere forventningen om en renteforhøjelse. Det samme skift i renteforventningerne holdt bitcoin omkring 82.000 dollar, viser data fra Cointelegraph.

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Ifølge The Economic Times var det især kommentarer fra centralbankens folk, der fik de amerikanske statsrenter til at falde til ro. Det tog pusten fra dollaren. Euroen og den japanske yen vandt til gengæld terræn, og euroen lå an til en stigning over ugen.

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Obligationer søges som sikker havn

Investing.com beskriver, hvordan de amerikanske renter endte ugen lavere, fordi uro omkring gældsfinansieringen af kunstig intelligens fik handlende til at søge mod statsobligationer. Når efterspørgslen efter obligationer stiger, falder renten på dem, og det gør dollaren mindre attraktiv at holde.

Der er altså to kræfter i spil på én gang. Den ene er Fed, hvor markedet ikke længere hælder lige så kraftigt mod en stramning. Den anden er nervøsiteten omkring gæld knyttet til kunstig intelligens. Begge trækker renten ned.

The Economic Times peger desuden på, at investorerne i stigende grad hæfter sig ved finanspolitiske risici, mens de økonomiske forhold ændrer sig.

Warsh undgik signaler om stramning

Ifølge Cointelegraph undlod Warsh fra Federal Reserve at antyde en renteforhøjelse, og det fik de handlende til at sænke deres forventninger. Bitcoin holdt sig over 80.000 dollar. Kryptomarkedet fik også støtte fra Asien, hvor sydkoreanske teknologiaktier kom igen efter et udsalg.

Afstanden mellem de to bitcoinniveauer siger noget om stemningen. Med kursen omkring 82.000 dollar lå den kun lidt over 80.000-niveauet. Lettelsen var altså reel, men ikke stor.

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Kronen følger euroen mod dollaren

Fordi den danske krone via fastkurspolitikken er bundet til euroen, betyder en styrket euro over for dollaren også en stærkere krone over for den amerikanske valuta. Det mærkes af private investorer med amerikanske aktier i depotet, hvor et afkast i dollar bliver mindre værd omregnet til kroner, når dollaren svækkes.

Det samme gælder selskaber på det danske aktiemarked, der tjener en stor del af deres penge i dollar. En svagere dollar trækker i den retning, når omsætningen skal omregnes.

Ugens bevægelse viser, hvor følsom dollaren er over for selv små ændringer i tonen fra Fed. Kilderne angiver ingen tal for, hvor meget dollaren eller renterne faldt over ugen, og heller ikke hvor stor sandsynlighed markedet nu tillægger en renteforhøjelse. Uvisheden om AI-gælden er heller ikke væk. Den kan lige så vel trække investorerne tilbage i obligationerne, næste gang der kommer nyt om finansieringen.