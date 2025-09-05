Dollaren trækker sig tilbage, da obligationsmarkederne stabiliserer sig, og jobdata truer

Den amerikanske dollar har reduceret sin ugentlige gevinst, da stabiliteten vender tilbage til de globale obligationsmarkeder, og handlende afventer afgørende amerikanske jobdata. Den kommende rapport om ikke-landbrugsjobs forventes at give yderligere klarhed over det amerikanske arbejdsmarkeds sundhed, hvilket kan styrke argumenterne for en rentesænkning fra Federal Reserve.

Vigtige økonomiske indikatorer og markedsstemning

Nylige økonomiske indikatorer har peget på et afkøling af det amerikanske arbejdsmarked med højere end forventede arbejdsløshedskrav og svagere private jobtal. Dette har forstærket markedets forventninger til en forestående rentesænkning fra Federal Reserve, hvor handlende nu indpriser en næsten 100% chance for en rentesænkning på septembermødet. Denne stemning har lagt et nedadgående pres på dollaren, som ifølge analytikere fortsat er “meget, meget undervægtet”. Dollarindekset faldt med 0,1%, hvilket reducerede den ugentlige gevinst til 0,4%.

Geopolitiske og finanspolitiske påvirkninger

Geopolitiske faktorer og finanspolitiske bekymringer har også påvirket dollarens seneste præstation. Bekymring over handelspolitikker og uforudsigelige toldordninger har gjort investorer forsigtige med at eje aktiver i dollar. I denne uge har en fælles handelsaftale mellem USA og Japan, der sænker toldsatserne på japansk import og sikrer 7 milliarder dollars i energikøb fra USA, dog givet en vis valutaspecifik lettelse. På obligationsmarkedet aftog frygten for de store økonomiers finanspolitiske sundhed, hvilket fik de langsigtede statsobligationsrenter til at falde, hvilket yderligere understøtter et fald i dollaren.