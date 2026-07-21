Dommer sætter kæmpefusion mellem Paramount og Warner Bros på pause

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En amerikansk føderal dommer har midlertidigt standset den omstridte fusion mellem Paramount Skydance og Warner Bros Discovery. Kendelsen kommer, efter at 12 amerikanske delstater med Californien i spidsen har lagt sag an for at blokere den 81 mia. dollar store handel, skriver BBC, CNBC, The Guardian og Sky News.

Dommeren har udstedt en midlertidig tilbageholdsordre (en såkaldt “temporary restraining order”), der sætter fusionen på pause i mindst to uger. Formålet er at give delstaterne tid til at føre deres sag videre i retten, inden en eventuel sammenlægning kan gennemføres.

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Delstater frygter mindre konkurrence i Hollywood

De 12 delstater sagsøgte i sidste uge Paramount for at forsøge at standse selskabets planlagte overtagelse af Warner Bros Discovery. Ifølge The Guardian argumenterer delstaterne for, at en sammenlægning af de to mediegiganter vil “udslette konkurrencen” i Hollywood og resultere i færre valgmuligheder for både biografgængere og kabel-tv-kunder i hele USA.

Californien fører an i søgsmålet, som ifølge CNBC bygger på konkurrenceretlige bekymringer om, at den fusionerede virksomhed vil få for stor magt over indhold, distribution og priser i mediebranchen. Sky News beskriver overtagelsen som en sammenlægning, der har vakt bekymring i store dele af Hollywood, siden planerne blev kendt.

Hvad betyder pausen konkret

Den midlertidige kendelse betyder, at Paramount Skydance og Warner Bros Discovery ikke må gennemføre eller finalisere transaktionen, mens retssagen behandles. Ifølge The Guardian gælder stoppet i første omgang i mindst to uger, hvorefter retten kan tage stilling til, om forbuddet skal forlænges, mens hovedsagen om selve fusionens lovlighed afgøres.

BBC bekræfter, at det er en amerikansk domstol, der har grebet ind netop som følge af de 12 delstaters søgsmål, mens CNBC uddyber, at det er delstaternes justitsministre (attorneys general), der har rejst sagen og fået medhold i den midlertidige begrænsning.

En af de største mediefusioner i årevis

Fusionen mellem Paramount Skydance og Warner Bros Discovery har en anslået værdi på 81 mia. dollar og ville, hvis den gennemføres, samle to af Hollywoods store studier og streamingudbydere under samme tag. En sådan konsolidering ville skabe et af de allerstørste medieselskaber i USA, med indflydelse på alt fra kabel-tv-kanaler til biograflancering af storfilm.

Netop størrelsen og bredden af de to selskabers aktiviteter er en central del af delstaternes argumentation. Ifølge sagsøgerne vil en fusioneret enhed kunne presse priser op og begrænse valgmulighederne for både forbrugere og konkurrerende medievirksomheder, hvis den samlede markedsmagt bliver for stor.

Betydning for investorer

For investorer i medie- og underholdningssektoren er sagen et eksempel på, hvor store regulatoriske risici der kan følge med milliardstore fusioner i USA, selv efter en aftale er indgået mellem selskaberne. En forlænget retslig proces kan skabe usikkerhed om tidsplanen for handlen og potentielt påvirke kursudviklingen i både Paramount Skydance og Warner Bros Discovery, indtil sagens udfald kendes.

Sagen understreger samtidig, at amerikanske delstater i stigende grad er villige til selv at gå rettens vej for at udfordre store virksomhedssammenlægninger, når de vurderer, at konkurrencen på et marked er truet. Det er et forhold, danske investorer med eksponering mod amerikanske medie- og underholdningsaktier bør holde øje med, da lignende sager kan opstå i andre dele af tech- og mediebranchen fremover.

Kilder: BBC, CNBC, The Guardian, News