Dommer underkender Trumps IRS-forlig: Advarer om “ulovligt formål” og indberetter advokat

En amerikansk dommer har underkendt en aftale mellem Trumps advokater og skattevæsenet IRS og kalder sagsanlægget uden juridisk grundlag. Sagen rejser tvivl om immunitet for Trump-familien.

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En amerikansk føderal dommer har underkendt en aftale, som Donald Trumps advokater indgik med det amerikanske justitsministerium om at afvikle en retssag mod skattevæsenet IRS. Dommeren slår fast, at sagsanlægget savnede “grundlag i lov eller fakta”, og har samtidig indberettet Trumps advokat til det lokale advokatsamfund for mulig disciplinær forfølgelse, skriver CNBC.

Ifølge både CNBC og Financial Times fastslår kendelsen, at Trump anlagde søgsmålet mod IRS med et “improper purpose” – altså et utilbørligt formål. Det er en usædvanligt hård formulering fra en dommer, der normalt ikke kommenterer motiverne bag en retssag, men her direkte stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor sagen overhovedet blev rejst.

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Milliardfond skulle afslutte tvisten

Baggrunden for kendelsen er, at Trumps retssag mod IRS blev søgt bilagt gennem en aftale med Justitsministeriet. Aftalen indebar oprettelsen af en fond på 1,8 milliarder dollar – kaldet en “lawfare”-fond – som ifølge CNBC siden er blevet skrottet igen. Fonden skulle efter det oplyste have fungeret som en form for kompensations- eller forligsordning i forbindelse med sagen mod skattemyndighederne.

Det indiske medie Economic Times omtaler forliget mere direkte som en “tax deal”, der nu er kendt ugyldig af retten. Dermed er den løsning, som parterne havde forsøgt at lande uden om en fuld retssag, blevet blokeret af dommeren, og sagen står nu tilbage uden en afklaret afslutning.

Tvivl om immunitet for Trump og familien

Ifølge Financial Times rejser kendelsen samtidig tvivl om, hvorvidt Trump og hans familie kan drage fordel af en immunitetsaftale, der efter det oplyste var koblet til forliget med IRS. Hvis dommerens afgørelse står ved magt, kan det så tvivl om rækkevidden af den beskyttelse, som var tiltænkt præsidenten og hans nærmeste i sagen.

For danske investorer, der følger amerikansk politik og markeder, er sagen endnu et eksempel på den juridiske usikkerhed, der omgiver Trump-administrationen internt i det amerikanske retssystem. Selvom sagen ikke direkte påvirker børser eller renter, understreger den de politiske og institutionelle spændinger, som ofte kan skabe kortsigtet volatilitet på amerikanske markeder, når nyheder om retssager mod eller involverende præsidenten når frem.

Advokat indberettet til disciplinærnævn

Ud over selve kendelsen har dommeren valgt at henvise Trumps advokat til det relevante advokatsamfund, hvilket ifølge CNBC potentielt kan udløse en disciplinær undersøgelse. En sådan henvisning er sjælden og signalerer, at dommeren opfatter advokatens håndtering af sagen som problematisk ud over selve sagens indhold.

Det er endnu uklart, hvilke konkrete konsekvenser kendelsen får for det videre forløb i sagen mod IRS, eller om Trumps team vil forsøge at anke afgørelsen. Sagen føjer sig til en række juridiske tvister, hvor domstole har grebet ind over for aftaler og beslutninger truffet under Trump-administrationen.

Kilder: CNBC, Economictimes, Financial Times