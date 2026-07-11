Domstol: Californien kan ikke kræve erstatning af 23andMe-efterfølger for databrud

En amerikansk domstol har afvist, at delstaten California kan søge erstatning fra den virksomhed, der overtog 23andMe, for databruddet i 2023.

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En amerikansk domstol har afgjort, at den amerikanske delstat Californien ikke kan kræve erstatning fra den virksomhed, der har overtaget DNA-test-selskabet 23andMe, i forbindelse med det store databrud fra 2023. Det skriver Investing.com.

Afgørelsen betyder, at delstatens myndigheder ikke får medhold i at gøre efterfølgerselskabet erstatningsansvarligt for de skader, som brugere og kunder led i kølvandet på det omfattende hackerangreb mod 23andMe. Sagen har været fulgt tæt i USA, fordi den kan få betydning for, hvordan ansvar for tidligere IT-sikkerhedsbrist overføres, når et selskab skifter ejer eller går konkurs.

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Baggrunden: Et af de mest omtalte databrud i genetiktesting

23andMe blev kendt for sine hjemmetest, hvor kunder kunne sende en spytprøve ind og få kortlagt deres genetiske oprindelse og sundhedsrisici. Databruddet i 2023 ramte selskabet hårdt, fordi det involverede følsomme genetiske og personlige oplysninger fra brugere verden over, og det udløste efterfølgende en række søgsmål og myndighedsundersøgelser i USA.

Netop fordi selskabet siden har gennemgået et ejerskifte, har spørgsmålet om, hvem der reelt bærer det juridiske og økonomiske ansvar for bruddet, været omstridt. Californiens myndigheder har forsøgt at rette kravet mod den nye ejer af 23andMe-aktiverne, men det er altså denne del af sagen, domstolen nu har afvist, ifølge Investing.com.

Hvorfor sagen har interesse for investorer

Sagen illustrerer en central risiko, som investorer i tech- og biotekselskaber bør have for øje: Datasikkerhedsbrud kan udløse juridiske efterspil, der trækker ud i flere år og skaber usikkerhed om, hvem der i sidste ende hæfter for erstatningskrav – især når selskaber omstruktureres, sælges eller går konkurs undervejs.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske vækstselskaber inden for sundhedsteknologi og digitale data, er sagen et eksempel på, hvordan retlige rammer for ansvar og erstatning i USA kan variere fra sag til sag, og hvor svært det kan være for myndigheder at fastholde ansvar hos en køber af et konkursramt eller solgt selskab. Det kan i sidste ende påvirke, hvor stor en økonomisk byrde nye ejere reelt kommer til at bære efter en overtagelse.

Sager om databrud har generelt fået stigende opmærksomhed blandt investorer de seneste år, i takt med at flere børsnoterede selskaber har oplevet kursfald og retssager i kølvandet på hackerangreb. Afgørelser som denne kan derfor få betydning for, hvordan lignende sager håndteres fremover, når virksomheder med følsomme kundedata skifter hænder.

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Der er endnu ikke offentliggjort yderligere detaljer om domstolens fulde begrundelse eller om, hvorvidt Californiens myndigheder vil forsøge at anke afgørelsen. NPinvestor følger sagen og opdaterer, hvis der kommer flere oplysninger frem.