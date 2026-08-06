Dow sætter rekord på Iran-håb, mens SpaceX og AMD trækker Nasdaq ned

Dow lukkede i rekord onsdag på håb om en Iran-aftale, mens Nasdaq faldt for første gang i fem dage efter svage kvartalstal fra SpaceX og AMD.

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Dow Jones Industrial Average lukkede onsdag i rekord, drevet af stigende optimisme om en fredsaftale mellem USA og Iran. Samtidig faldt Nasdaq for første gang i fem handelsdage, efter at både SpaceX og AMD skuffede investorerne med deres kvartalsregnskaber, skriver Investing.com og Economic Times.

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Rekorden kommer efter, at både Dow og S&P 500 allerede tirsdag satte nye toppe, i takt med at oliepriser og amerikanske statsobligationsrenter faldt på forventninger om en snarlig løsning på konflikten med Iran. Det lettede investorernes bekymringer om inflation og dæmpede forventningerne til yderligere renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank.

Iran og Oman tæt på aftale om Hormuz-strædet

Ifølge Reuters-kilder arbejdes der på en aftale mellem Iran og Oman, som vil give Teheran kontrol over skibe, der passerer ind i Golfen gennem Strædet af Hormuz. En senior iransk kilde og to regionale embedsmænd har bekræftet fremskridtene over for nyhedsbureauet, og det beskrives som en af de hidtil største indrømmelser til Iran i forhandlingerne.

Strædet af Hormuz er en af verdens vigtigste transportveje for olie, og enhver aftale, der reducerer risikoen for forstyrrelser i sejladsen, har direkte betydning for de globale energimarkeder. Faldende oliepriser har i denne uge bidraget til at løfte det bredere amerikanske aktiemarked, samtidig med at det har lettet presset på de amerikanske statsobligationsrenter.

SpaceX og AMD sender Nasdaq ned

Mens Dow satte rekord, måtte Nasdaq notere sit første fald i fem handelsdage. Faldet skyldes primært skuffende reaktioner på kvartalsregnskaberne fra SpaceX og chipproducenten AMD, som begge trak teknologitunge indeks ned.

SpaceX-stifter Elon Musk har ifølge BeInCrypto oplyst, at selskabet nu forventer at nå en årlig omsætning på 1.000 milliarder dollar allerede i 2030 – et år tidligere end tidligere udmeldt. Trods de ambitiøse omsætningsudsigter faldt SpaceX-aktien alligevel, hvilket ifølge kilden hænger sammen med investorernes bekymring over selskabets stigende investeringer i kunstig intelligens-infrastruktur, der lægger pres på indtjeningen på kort sigt.

Kombinationen af massive AI-relaterede kapitaludgifter og usikkerhed om det kortsigtede afkast har fået flere investorer til at revurdere de høje forventninger, der er indregnet i selskabets værdiansættelse.

Hvad betyder det for danske investorer?

Udviklingen i USA har afsmittende effekt på de globale markeder, herunder også danske investorers porteføljer med eksponering mod amerikanske teknologi- og industriaktier. Falder olieprisen yderligere som følge af en Iran-aftale, kan det lette inflationspresset globalt og dermed også påvirke Nationalbankens og Den Europæiske Centralbanks fremtidige rentebeslutninger.

Samtidig understreger ugens kursbevægelser i SpaceX og AMD, at selv selskaber med stærke vækstfortællinger inden for AI kan opleve kursfald, når investorerne fokuserer på de store investeringer, der ligger forud for den lovede indtjening. Det er en dynamik, der også gør sig gældende for flere AI-relaterede aktier i det danske og europæiske marked, hvor forventninger til fremtidig vækst ofte vejer tungt i værdiansættelsen.

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Kilder: Investing.com, Economictimes, Beincrypto