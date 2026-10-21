DSV og Ringkjøbing Landbobank står i kalenderen med regnskab onsdag

To selskaber ventes ifølge finanskalenderen at aflægge regnskab i dag for perioden afsluttet 30. september 2026: DSV og Ringkjøbing Landbobank.

DSV hævede bunden i 2026-forventningen, og EBIT før særlige poster steg 32,5 %

→ DSV hævede bunden i 2026-forventningen, og EBIT før særlige poster steg 32,5 %

Onsdag 21. oktober 2026 står to selskaber i finanskalenderen med regnskab. Det drejer sig om DSV og Ringkjøbing Landbobank. Begge regnskaber dækker en periode, der blev afsluttet 30. september 2026.

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DSV hævede bunden i juli

DSV ventes at offentliggøre regnskab i dag. Ifølge NPinvestors seneste kursdata står aktien i 1.200,00 DKK, en ændring på -0,95 % ved seneste handelsdag.

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Ved forrige regnskab, offentliggjort 22. juli 2026, hævede DSV bunden i sin forventning til 2026. EBIT før særlige poster steg 32,5 % til 6.255 mio. kr. i 2. kvartal. Omsætningen nåede 76.688 mio. kr. mod 61.983 mio. kr. året før.

Landbobanken opjusterede efter halvåret

Ringkjøbing Landbobank står også i kalenderen til i dag. NPinvestors seneste kursdata viser 1.789,00 DKK for aktien, en ændring på 1,65 % ved seneste handelsdag.

Banken opjusterede sin forventning til 2026. Det skete i forbindelse med forrige regnskab, offentliggjort 5. august 2026, hvor forventningen blev sat til 2,2-2,5 mia. kr. Resultatet efter skat lød på 1.194 mio. kr. i 1. halvår mod 1.191 mio. kr. året før.

Ét nøgletal fra august er egenkapitalforrentningen. Banken opgjorde sin ROTE til 22 % p.a.

Selskab Ticker Periode afsluttet DSV DSV 30. september 2026 Ringkjøbing Landbobank RILBA 30. september 2026 Onsdag 21. oktober 2026: forventede regnskaber. Se hele finanskalenderen.

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