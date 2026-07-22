Durov: Telegram lancerer krypto-tegnebog til over en milliard brugere

Telegram-stifter Pavel Durov varsler en non-custodial Gram-wallet til sommer, der skal give over en milliard brugere adgang til gebyrfri kryptotransaktioner.

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Telegram-stifter Pavel Durov har annonceret, at beskedtjenesten til sommer ruller en indbygget, non-custodial krypto-wallet ud til sine over en milliard brugere. Wallet’en, der bærer navnet Gram, skal gøre det muligt for brugerne selv at opbevare og styre deres digitale aktiver direkte i appen uden om tredjeparter.

Ifølge Durov er der tale om det, der potentielt bliver den største udrulning af en non-custodial krypto-wallet nogensinde, målt på antallet af mulige brugere. Det skriver både Cointelegraph og U.Today, der begge har dækket meldingen fra Telegram-stifteren.

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Gebyrfri transaktioner skal trække brugere til

Løftet om øjeblikkelige og gebyrfrie kryptotransaktioner til over en milliard eksisterende Telegram-brugere fik straks en effekt på markedet. Ifølge Decrypt steg kursen på Gram-tokenet med syv procent i kølvandet på nyheden.

At en wallet bliver non-custodial betyder, at brugerne selv har kontrol over deres private nøgler og dermed deres midler, i modsætning til custodial-løsninger hvor en platform opbevarer aktiverne på brugerens vegne. Det er en model, der historisk har appelleret til kryptomiljøets kerne, men som samtidig stiller større krav til den enkelte bruger om selv at sikre sine adgangsoplysninger.

Del af Telegrams langsigtede krypto-strategi

Telegram har gennem flere år arbejdet på at integrere blockchain-teknologi tættere i sin platform, blandt andet gennem det tilknyttede TON-netværk. Lanceringen af Gram-wallet’en fremstår som endnu et skridt i den retning, hvor Durov forsøger at gøre kryptotransaktioner til en naturlig del af den daglige brug af appen for almindelige brugere frem for kun for erfarne kryptoinvestorer.

Skalaen i projektet er det, der adskiller det fra tidligere wallet-lanceringer i branchen. Hvor de fleste krypto-wallets typisk henvender sig til en afgrænset, teknisk kyndig brugergruppe, kan Telegrams enorme og globale brugerbase potentielt introducere kryptobetalinger til et langt bredere publikum end noget tidligere projekt har formået.

Hvad betyder det for danske investorer

For danske investorer, der følger krypto- og fintech-markedet, understreger nyheden en fortsat trend, hvor store teknologiplatforme forsøger at bygge digitale valutaløsninger direkte ind i eksisterende sociale netværk. Skulle Telegrams wallet vinde reel udbredelse blandt de over en milliard brugere, kan det få betydning for både efterspørgslen efter TON-relaterede tokens og for den generelle adoption af non-custodial løsninger globalt.

Det er endnu uklart, hvilke lande og markeder der først får adgang til Gram-wallet’en, og hvordan den vil forholde sig til europæisk regulering på området, herunder EU’s MiCA-regelsæt for kryptoaktiver. Investorer bør derfor følge de konkrete detaljer, når Telegram nærmer sig den varslede sommerlancering.

Kilder: Cointelegraph, Decrypt, U