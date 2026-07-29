eBay betaler op mod 56 mio. dollar for chikane-kampagne mod bloggerpar

eBay og tre tidligere topchefer indgår forlig til op mod 56 mio. dollar efter en årelang chikane-sag mod et bloggerpar, der kritiserede selskabet.

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Onlinehandelsgiganten eBay samt tre tidligere topchefer har indgået et forlig på op mod 56 mio. dollar for at afslutte en retssag om en omfattende chikanekampagne mod et par bag en nyhedsbrevsvirksomhed, der havde kritiseret selskabet. Det skriver BBC, mens Fortune og The Guardian bekræfter sagens kerne og beløbets størrelsesorden.

Ifølge The Guardian lyder forliget på 55,7 mio. dollar og skal gøre op med en sag anlagt af det amerikanske ægtepar David og Ina Steiner ved en føderal domstol i Boston i 2021. Parret stod bag et nyhedsbrev, der leverede kritisk dækning af eBay, og blev efterfølgende udsat for det, BBC beskriver som en “hidtil uset” chikanekampagne fra selskabets tidligere ansatte.

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Kakerlakker, grisemaske og dødstrusler

Ifølge Fortune blev parret blandt andet sendt kakerlakker, flueorm og en blodig grisemaske som led i chikanen. Flere tidligere eBay-medarbejdere er tidligere blevet retsforfulgt for en decideret cyberstalking-kampagne rettet mod ægteparret som gengældelse for deres omtale af virksomheden.

Sagen involverede ifølge The Guardian flere medarbejdere, der handlede i selskabets navn, og førte til strafferetlige domme mod de involverede medarbejdere, forud for civilsagens indgåelse. Det nu indgåede forlig omfatter både eBay som virksomhed og tre navngivne tidligere topchefer, der ifølge kilderne var direkte involveret i eller havde ansvar for kampagnen mod parret.

Et opgør efter flere års retssag

Sagen har kørt siden 2021, hvor ægteparret Steiner lagde sag an mod eBay og de tidligere ledere efter at have levet med chikanen i en periode. Forliget markerer dermed enden på en flerårig juridisk proces, der har kastet et skarpt lys på, hvordan et børsnoteret selskabs interne kultur og ledelsesbeslutninger kan udmønte sig i alvorlige retlige og økonomiske konsekvenser.

For danske investorer, der følger amerikanske teknologi- og e-handelsaktier som eBay (ticker: EBAY), understreger sagen en type risiko, der sjældent optræder i kvartalsregnskaber: omdømme- og ledelsesrisiko. Et forlig i denne størrelsesorden er ikke i sig selv voldsomt for et selskab af eBays størrelse, men sagen kan påvirke investorers tillid til selskabets governance og interne kontrolmekanismer.

Hvorfor det betyder noget for investorer

Sager om ledelsesansvar og virksomhedskultur bliver i stigende grad tillagt vægt i ESG-vurderinger og af institutionelle investorer, der screener selskaber for governance-risici. En sag som denne, hvor tidligere topchefer personligt er dømt til at bidrage til et forlig, kan i teorien påvirke, hvordan analytikere og fonde vurderer ledelseskvaliteten i eBay fremadrettet.

Selvom beløbet på op mod 56 mio. dollar er en beskeden post i forhold til eBays samlede omsætning og indtjening, sender sagen et signal om, at selskaber ikke kan isolere sig fra konsekvenserne af enkeltpersoners handlinger internt i organisationen — særligt når de rammer eksterne kritikere og offentligheden. For investorer, der vurderer amerikanske tech- og e-handelsselskaber, er den slags sager derfor relevante at holde øje med, selv når de økonomiske beløb i sig selv er begrænsede.

Kilder: BBC, The Guardian, Fortune