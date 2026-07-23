ECB fastholder renten – klar til hævning i september efter Iran-krise

ECB holder renten uændret, men energichok fra Iran-krigen har sendt inflationen over målet. Officials er klar til rentestigning i september.

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Den Europæiske Centralbank (ECB) fastholdt torsdag sine ledende renter uændret, men signalerede samtidig, at en stramning kan være på vej allerede i september. Beslutningen kommer, mens en eskalerende energikrise udløst af krigen mellem USA og Iran presser inflationen i eurozonen op over ECB’s mål.

Ifølge Deutsche Welle har centralbanken understreget, at den “nøje følger” udviklingen i energipriserne, efter at konflikten har sendt olie- og gaspriser i vejret og dermed skubbet den samlede prisstigningstakt over centralbankens målsætning. Beslutningen om at holde renten i ro skal ses som et forsøg på ikke at skabe unødig uro på de finansielle markeder midt i en allerede anspændt geopolitisk situation.

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Renteforhøjelse kan komme i september

Selvom renten blev holdt uændret denne gang, peger kilder tæt på ECB ifølge Financial Post på, at centralbankens embedsmænd er parate til at hæve renten allerede i september – medmindre inflationsudsigterne forbedres markant inden da. Det bekræftes af flere kilder med kendskab til de interne overvejelser i banken.

Konkret peges der på en rentestigning på 0,25 procentpoint, som vil bringe ECB’s indlånsrente op på 2,5 procent. En sådan stramning ville markere et klart skifte i den pengepolitiske kurs, efter at banken gennem det seneste år ellers har haft fokus på at lempe renterne i takt med aftagende inflation.

Iran-krigen driver energipriserne op

Baggrunden for de ændrede forventninger er den fortsatte konflikt i Mellemøsten. Kampene mellem USA og Iran har skabt betydelig usikkerhed om olie- og gasforsyningerne, hvilket har presset energipriserne markant op globalt. Det rammer særligt en importafhængig region som eurozonen, hvor højere energiomkostninger hurtigt smitter af på den generelle prisudvikling.

For ECB skaber det et dilemma: På den ene side vil banken undgå at stramme pengepolitikken unødigt midt i en geopolitisk krise, der i forvejen dæmper den økonomiske vækst. På den anden side risikerer vedvarende høj inflation at underminere centralbankens troværdighed, hvis den ikke reagerer på prisstigninger, der ligger over målet.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er ECB’s rentekurs af direkte betydning, fordi Nationalbanken traditionelt følger ECB tæt for at fastholde den fastkurspolitik, som binder kronen til euroen. En rentestigning fra ECB i september vil derfor med stor sandsynlighed blive fulgt af en tilsvarende justering fra Nationalbanken, hvilket kan påvirke både boliglån, virksomhedsfinansiering og obligationsmarkedet herhjemme.

Samtidig kan udsigten til strammere pengepolitik i eurozonen påvirke euroens kurs over for dollar og andre valutaer, hvilket har betydning for danske selskaber med eksport til eller import fra dollarområdet. Højere renter kan desuden lægge en dæmper på værdiansættelsen af rentefølsomme aktier, herunder ejendomsselskaber og vækstaktier, som ofte handles på europæiske børser med relevans for danske porteføljer.

Investorer bør derfor holde øje med ECB’s kommende møde i september samt den videre udvikling i Mellemøsten-konflikten, da begge faktorer i høj grad vil afgøre, om centralbanken rent faktisk gennemfører den varslede rentestigning.

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Kilder: Seeking Alpha, Dw, Financialpost, Cryptobriefing