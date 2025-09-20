ECB-præsident Christine Lagarde taler for fokus på Danmarks styrker

I et sjældent interview har præsident for Den Europæiske Centralbank (ECB), Christine Lagarde, udsendt en klar besked til Danmark, hvori hun opfordrer landet til at omfavne den økonomiske magt, som medicinalgiganten Novo Nordisk har, i stedet for at frygte dens dominans. Lagarde afviste bekymringer om, at virksomhedens størrelse udgør en risiko, og argumenterede for, at en stærk, førende sektor er et aktiv, der driver vækst og tiltrækker toptalenter. Hun fremførte, at i stedet for at bekymre sig, bør danskerne investere i og støtte virksomheden, hvilket hun mener vil have en positiv “ringvirkning” i hele økonomien.

En gendrivelse af bekymringer om porteføljekoncentration

Lagardes kommentarer er direkte rettet mod advarsler fra nogle økonomer, herunder en nobelpristager, der har advaret om, at en overdreven afhængighed af en enkelt virksomhed eller branche kan være farlig. Hun anerkendte, at en “bred portefølje af virksomheder” er ideel, men modsatte sig dette med, at et land med Danmarks “stærke industrielle kapaciteter” er robust nok til at absorbere udsving og finde nye veje til vækst. Hendes vurdering understøttes af Danmarks økonomiske præstation, som hun bemærkede viser højere væksttal end gennemsnittet i eurozonen og har inflationen under kontrol.

Innovation som en vej til fortsat konkurrenceevne

Ud over den umiddelbare debat om økonomisk koncentration understregede Lagarde vigtigheden af ​​vedvarende innovation. Hun erkendte, at succesen med Novo Nordisks niche uundgåeligt har tiltrukket konkurrenter, men hun opfordrede Danmark til at forblive førende på området ved fortsat at investere i nye farmaceutiske opfindelser og processer. Denne fremadrettede holdning antyder, at nøglen til at opretholde Danmarks økonomiske vitalitet ikke er at diversificere væk fra sine styrker, men at fordoble dem og konsekvent forblive “et skridt foran” konkurrenterne.