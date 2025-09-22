ECB-præsident Lagarde fremhæver boligmangel som et europæisk problem

Den Europæiske Centralbanks (ECB) præsident, Christine Lagarde, har identificeret boligkrisen, der er karakteriseret ved kraftigt stigende priser og en kritisk mangel på udbud, som en betydelig socioøkonomisk udfordring, som ikke kun Danmark, men hele kontinentet står over for. I et eksklusivt interview anerkendte Lagarde, at problemet er særligt akut i større storbyområder, hvor det uforholdsmæssigt påvirker unges evne til at komme ind på boligmarkedet. Hendes kommentarer signalerer en anerkendelse fra Europas højeste økonomiske autoritet af, at boligmarkedet ikke længere blot er et indenrigspolitisk spørgsmål, men et centralt element i bredere finansiel stabilitet og økonomisk velvære.

Forbindelse af pengepolitik med en udbudssidebegrænsning

Mens år med lave renter i hele Europa har bidraget til stigende aktivpriser, pegede Lagarde på et mere fundamentalt problem: en udbredt mangel på boligudbud i bycentre. Hun understregede, at utilstrækkeligt byggeri har skabt en strukturel ubalance, hvor efterspørgslen konsekvent overstiger de tilgængelige boliger. Denne udbudssidebegrænsning har forstærket virkningerne af pengepolitikken og skubbet boligværdierne til niveauer, der bliver stadig mere utilgængelige. Lagardes fokus på dette problem stemmer overens med ECB’s bredere mandat, da boligmarkedsbobler og deres potentiale for kollaps udgør en betydelig trussel mod den finansielle stabilitet.

En opfordring til lokal og strategisk handling

Da Lagarde blev spurgt om råd til unge, der kæmper med overkommelige boliger, var hendes budskab pragmatisk: “Lad jeres stemmer blive hørt lokalt.” Hendes opmuntring til lokal fortalervirksomhed understreger, at løsningerne på boligkrisen primært ligger på kommunalt og nationalt politisk niveau snarere end gennem centralbankintervention. Hun antyder, at en bæredygtig vej fremad kræver, at regeringer adresserer den grundlæggende årsag – udbudsunderskuddet – ved at implementere politikker, der letter og tilskynder til nybyggeri af boliger. ECB’s rolle er derimod fortsat fokuseret på at kontrollere inflationen og sikre den overordnede finansielle stabilitet, selvom den anerkender det samfundsmæssige pres, der skabes af boligmarkedets dynamik.