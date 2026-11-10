Efter 326 mio. kr. i halvåret ventes SJF Bank med regnskab sammen med H+H

H+H International og SJF Bank A/S står i finanskalenderen til regnskab tirsdag for perioden afsluttet 30. september 2026.

Ifølge finanskalenderen ventes to selskaber at offentliggøre regnskab tirsdag den 10. november 2026. Det gælder H+H International og SJF Bank A/S. Begge regnskaber dækker en periode, der blev afsluttet 30. september 2026.

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H+H kommer fra organisk vækst på 6 % i 2. kvartal

H+H International offentliggjorde sit forrige regnskab 11. august 2026. Her løftede selskabet EBIT til 43 mio. kr. i 2. kvartal. Forventningerne blev fastholdt. Den organiske vækst blev 6 % i 2. kvartal mod 0 % året før, og salgsvolumen steg 4 %, drevet af Polen.

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NPinvestors seneste kursdata viser H+H-aktien til 99,90 DKK med 0,40 % ved seneste handelsdag.

SJF Bank tjente 326 mio. kr. efter skat i første halvår

SJF Bank fremlagde sit forrige regnskab 13. august 2026. Resultatet efter skat blev 326 mio. kr. i første halvår, og før skat landede det på 428 mio. kr. Det svarede til 12,7 % p.a. i forrentning af primo egenkapitalen.

I NPinvestors seneste kursdata står SJF Bank-aktien til 530,00 DKK med 3,92 % ved seneste handelsdag.

Selskab Ticker Periode afsluttet H+H International HH 30. september 2026 SJF Bank A/S SJF 30. september 2026 Tirsdag 10. november 2026: forventede regnskaber. Se hele finanskalenderen.

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