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Efter 326 mio. kr. i halvåret ventes SJF Bank med regnskab sammen med H+H

H+H International og SJF Bank A/S står i finanskalenderen til regnskab tirsdag for perioden afsluttet 30. september 2026.

Johannes
Johannes · Journalist 10. nov 2026 · kl. 07.11 · 1 min. læsetid
✓ Gennemgået af Mads Kjeldsen
Efter 326 mio. kr. i halvåret ventes SJF Bank med regnskab sammen med H+H
KORT FORTALT
H+H International og SJF Bank ventes at offentliggøre regnskab tirsdag 10. november 2026
H+H løftede EBIT til 43 mio. kr. i 2. kvartal
SJF Bank tjente 326 mio. kr. efter skat i første halvår

Ifølge finanskalenderen ventes to selskaber at offentliggøre regnskab tirsdag den 10. november 2026. Det gælder H+H International og SJF Bank A/S. Begge regnskaber dækker en periode, der blev afsluttet 30. september 2026.

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H+H kommer fra organisk vækst på 6 % i 2. kvartal

H+H International offentliggjorde sit forrige regnskab 11. august 2026. Her løftede selskabet EBIT til 43 mio. kr. i 2. kvartal. Forventningerne blev fastholdt. Den organiske vækst blev 6 % i 2. kvartal mod 0 % året før, og salgsvolumen steg 4 %, drevet af Polen.

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NPinvestors seneste kursdata viser H+H-aktien til 99,90 DKK med 0,40 % ved seneste handelsdag.

SJF Bank tjente 326 mio. kr. efter skat i første halvår

SJF Bank fremlagde sit forrige regnskab 13. august 2026. Resultatet efter skat blev 326 mio. kr. i første halvår, og før skat landede det på 428 mio. kr. Det svarede til 12,7 % p.a. i forrentning af primo egenkapitalen.

I NPinvestors seneste kursdata står SJF Bank-aktien til 530,00 DKK med 3,92 % ved seneste handelsdag.

Selskab Ticker Periode afsluttet
H+H International HH 30. september 2026
SJF Bank A/S SJF 30. september 2026
Tirsdag 10. november 2026: forventede regnskaber. Se hele finanskalenderen.

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Kilder: Npinvestor
Nævnte emneraktierfinanskalenderH+H InternationalregnskaberSJF Bank
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