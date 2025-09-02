Egyptens netto udenlandske aktiver når rekordhøje 18,5 milliarder dollars i juli

Egyptens finansielle situation har vist markant forbedring, hvor landets netto udenlandske aktiver (NFA’er) steg til et rekordhøjt niveau på 18,5 milliarder dollars i juli. Denne betydelige stigning på mere end 3,5 milliarder dollars på en enkelt måned signalerer et afgørende skift i nationens økonomiske sundhed og dens evne til at tiltrække og fastholde udenlandsk kapital. Milepælen kommer efter en længere periode med negative og ustabile aktivpositioner.

Tilstrømning drevet af kommercielle banker

Den robuste vækst i NFA’er blev primært drevet af banksektoren. Data fra centralbanken viser, at kommercielle banker oplevede en stigning i deres udenlandske aktiver med 3,28 milliarder dollars, hvilket bringer deres samlede værdi op på næsten 39,5 milliarder dollars. Samtidig faldt kommercielle bankpassiver, hvilket yderligere øgede den samlede nettoposition. Denne tendens fremhæver banksystemets nyfundne styrke i at tiltrække og styre tilstrømning af udenlandsk valuta, en nøgleindikator for en forbedret økonomisk stemning.

Investeringers og pengeoverførslers rolle

Analytikere peger på en konvergens af faktorer bag stigningen. En væsentlig drivkraft har været en bemærkelsesværdig stigning i investeringer fra Golfnationer, som har vist fornyet tillid til den egyptiske økonomi. Afgørende er det, at en valutadevaluering i marts 2024 også havde en dybtgående indvirkning, hvilket gjorde pengeoverførsler fra egyptere, der arbejder i udlandet, betydeligt mere værdifulde. Ifølge centralbankdata steg pengeoverførslerne til 26,4 milliarder dollars i de ni måneder, der sluttede i marts, en dramatisk stigning i forhold til året før. Denne tilstrømning af udenlandsk kapital kombineret med en stærkere og mere stabil valuta har været afgørende for genopretningen.

En tilbagevenden til positivt territorium

Rekordhøjden i juli er især betydningsfuld i betragtning af den nylige historie med Egyptens netto udenlandske aktiver. Positionen var blevet negativ i februar 2022 og vendte først tilbage til en positiv saldo i maj 2024. Den nuværende rekord forstærker ikke kun denne positive tendens, men giver også centralbanken større fleksibilitet i at forvalte sin pengepolitik og støtte den egyptiske økonomi.