Ekspert: USA har “vundet intet og tabt meget” i optrappet Iran-krig

Militæranalytiker vurderer, at USA's eskalerende konflikt med Iran har kostet dyrt uden klare gevinster, mens angreb og tankertrusler rammer Hormuz-strædet.

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Den amerikanske konflikt med Iran er eskaleret markant de seneste dage, og en ledende militæranalytiker vurderer, at USA indtil videre har “vundet intet og tabt meget” på engagementet. Det siger Jennifer Kavanagh, direktør for militæranalyse hos tænketanken Defense Priorities, i et interview med Forbes Newsroom.

Ifølge Kavanagh har den optrappede konflikt hverken bragt USA tættere på et strategisk mål eller skabt sikkerhed for amerikanske interesser i regionen. I stedet peger hun på, at eskaleringen har udløst en kædereaktion af gengældelsesangreb og trusler, der nu truer den globale olietransport gennem en af verdens vigtigste søfartsruter.

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Angreb og gengældelse trapper konflikten op

Ifølge BBC har USA gennemført nye angreb mod Iran, mens præsident Donald Trump har advaret om yderligere gengældelse efter, at flere amerikanske soldater er blevet dræbt i konflikten. Iran hævder omvendt at have ramt to skibe i Hormuz-strædet samt mål i både Bahrain og Jordan.

Situationen har spredt sig ud over de direkte parter. Ifølge The Guardian har houthi-bevægelsen i Yemen truet med at angribe tankskibe, der laster eller losser saudiarabisk olie, hvis de gør brug af saudiarabiske havne ved Det Røde Hav. Flere tankskibe med saudiarabisk olie er som følge heraf allerede blevet vendt om, hvilket understreger, hvor bredt konflikten nu rammer den regionale skibstrafik.

Ekspertens vurdering: ingen klar gevinst for USA

Kavanaghs centrale pointe er, at den militære eskalering ikke har givet USA nogen synlig strategisk fordel, mens omkostningerne – både menneskelige og økonomiske – vokser. Hun peger på, at konflikten i stedet risikerer at trække USA dybere ind i en langvarig regional konfrontation uden en klar exit-strategi.

Analysen kommer, mens Washington samtidig forsøger at balancere andre diplomatiske spor i regionen. Libanons præsident Joseph Aoun har ifølge The Guardian netop afsluttet et fire dage langt besøg i Washington, hvor han mødtes med Trump som led i amerikansk-medierede forhandlinger mellem Libanon og Israel om en tilbagetrækning af israelske styrker fra det sydlige Libanon.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

For danske investorer er eskaleringen relevant af flere årsager. Trusler mod skibstrafik gennem Hormuz-strædet og Det Røde Hav rammer direkte forsyningskæderne for olie og gas, hvilket historisk har presset energipriserne opad og øget volatiliteten på de globale markeder. En længerevarende konflikt kan derfor smitte af på både brændstofpriser og fragtrater, som mærkes langt ud over Mellemøsten – herunder i dansk rederi- og energisektor.

Samtidig kan en fortsat optrapning styrke efterspørgslen efter forsvarsrelaterede aktier og øge det generelle risikotillæg på de finansielle markeder, hvis investorer søger sikre havne som guld og statsobligationer. Udviklingen i Hormuz-strædet bør derfor følges tæt af alle, der har eksponering mod energi-, transport- eller forsvarssektoren.

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Kilder: Forbes, The Guardian, BBC