Electric Boat vinder 255 mio. dollar-kontrakt til ubådsstøtte fra US Navy

General Dynamics' datterselskab Electric Boat har fået en kontrakt på 255 mio. dollar fra den amerikanske flåde til ubådsstøtte, viser oplysninger fra Seeking Alpha.

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Forsvarsgiganten General Dynamics har via sit datterselskab Electric Boat sikret sig en ny kontrakt fra den amerikanske flåde til en værdi af 255 mio. dollar. Kontrakten omhandler støtte til ubåde, oplyser Seeking Alpha.

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Nyheden føjer sig til en lang række kontrakter, som Electric Boat gennem årene har indgået med det amerikanske forsvar, og understreger den centrale rolle, som selskabet spiller i USA’s ubådsprogram. For investorer i forsvarssektoren er den slags aftaler en indikator på, hvor stabil ordrebogen er hos en af de største aktører inden for amerikansk militærproduktion.

Endnu en brik i et stort forsvarspuslespil

Selve kontraktens indhold er ikke uddybet i detaljer i den tilgængelige information, men den falder inden for kategorien “submarine support” – altså støtte- og vedligeholdelsesopgaver knyttet til ubåde. Den slags kontrakter dækker typisk over teknisk assistance, reservedele, eftersyn og andre ydelser, der holder flådens ubådsflåde operationel, selvom de præcise arbejdsopgaver i dette tilfælde ikke fremgår.

General Dynamics er en af USA’s suverænt største forsvarskoncerner og handles på New York-børsen under tickeren GD. Selskabet er organiseret i flere forretningsområder, hvor Electric Boat udgør den maritime division med speciale i design, konstruktion og vedligeholdelse af atomdrevne ubåde til den amerikanske flåde.

Electric Boat har nøglerolle i USA’s ubådsflåde

Electric Boat er en af de to primære leverandører, som den amerikanske flåde benytter til at bygge og vedligeholde sine ubåde, herunder Virginia-klassens angrebsubåde og Columbia-klassens ballistiske missilubåde. Disse programmer regnes blandt de mest langsigtede og kapitalintensive i det amerikanske forsvarsbudget, og de sikrer typisk leverandørerne ordrer, der strækker sig over mange år.

Netop denne type flerårige kontrakter gør forsvarsaktier som General Dynamics attraktive for investorer, der søger stabile og forudsigelige indtægtsstrømme. Modsat mange andre industrisektorer er efterspørgslen efter militært materiel og vedligeholdelse i høj grad styret af politiske beslutninger og forsvarsbudgetter snarere end konjunkturudsving i den bredere økonomi.

Hvad betyder det for investorer?

For danske investorer, der følger amerikanske forsvarsaktier eller har eksponering via globale indeksfonde og ETF’er med forsvarsselskaber, er nyheden endnu et signal om, at ordrestrømmen til de store amerikanske våben- og forsvarsproducenter fortsat er robust. USA har gennem de seneste år øget investeringerne i sin ubådskapacitet, blandt andet drevet af det såkaldte AUKUS-samarbejde med Storbritannien og Australien, hvor Electric Boat og søsterselskabet Newport News Shipbuilding under Huntington Ingalls Industries spiller centrale roller.

Selvom en enkelt kontrakt på 255 mio. dollar er relativt beskeden set i forhold til General Dynamics’ samlede omsætning, som løber op i mange milliarder dollar årligt, bidrager den til det samlede billede af en solid ordrebog inden for den maritime forsvarsdivision. Det er netop denne form for tilbagevendende, mindre kontrakter til support og vedligeholdelse, der typisk supplerer de store og mere omtalte nybygningskontrakter og dermed skaber en mere jævn indtjening over tid.

Aktien i General Dynamics indgår i flere brede amerikanske aktieindeks og handles ofte som en del af forsvars- og industrifokuserede investeringsprodukter, som også danske investorer kan have adgang til via internationale mæglere eller fonde. Nyheder om nye kontrakter fra det amerikanske forsvarsministerium bliver derfor typisk fulgt tæt af markedsdeltagere, selv når de enkelte beløb er forholdsvis begrænsede sammenlignet med selskabets samlede forretning.

Der er på nuværende tidspunkt ikke oplyst yderligere detaljer om kontraktens tidshorisont eller det præcise omfang af de opgaver, som Electric Boat skal udføre. Investorer, der ønsker et mere komplet billede af udviklingen i General Dynamics’ ordrebog, må derfor afvente selskabets kommende regnskabsmeddelelser, hvor den slags kontrakter typisk indgår i den samlede opgørelse over selskabets ordrebeholdning.