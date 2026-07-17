Eli Lilly opkøber psykedelika-selskab AtaiBeckley for op til 3,8 mia. dollar

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Den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly har indgået en aftale om at overtage psykedelika-selskabet AtaiBeckley i en handel, der ifølge Yahoo Finance kan blive op til 3,8 mia. dollar værd. CNBC oplyser, at selve købsprisen lyder på 2,8 mia. dollar, hvilket tyder på, at differencen mellem de to beløb dækker over betingede milepælsbetalinger knyttet til fremtidige godkendelser og salgsresultater.

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Adgang til DMT- og MDMA-baserede lægemidler

Opkøbet giver Eli Lilly adgang til en pipeline af eksperimentelle behandlinger baseret på psykedeliske stoffer som DMT og MDMA, skriver CNBC. AtaiBeckley er navnet på selskabet, der er opstået i kølvandet på en sammenlægning mellem tidligere aktører inden for psykedelisk medicin, og virksomheden har i flere år arbejdet med at udvikle terapier målrettet svær depression, angst og andre psykiske lidelser, hvor traditionelle behandlingsformer ofte kommer til kort.

Interessen for psykedelisk medicin har været stigende blandt både forskere og investorer, i takt med at kliniske studier har vist lovende resultater for stoffer, der tidligere primært var kendt som rusmidler. Ifølge CNBC er det netop denne udvikling – hvor eksperimentelle behandlinger vinder terræn i det etablerede sundhedssystem – der gør AtaiBeckley attraktivt for en af verdens største medicinalvirksomheder.

Endnu et stort opkøb fra Lilly

Eli Lilly er i forvejen en af de mest værdifulde medicinalvirksomheder i verden, blandt andet drevet af succesen med diabetes- og vægttabsmidlerne Mounjaro og Zepbound. Selskabet har de senere år brugt en betydelig del af sin kapitaloverskud på opkøb, der skal styrke pipelinen ud over de nuværende blockbuster-produkter, og AtaiBeckley-aftalen føjer sig til den lange række af strategiske tilkøb.

For Eli Lilly handler opkøbet ikke kun om at diversificere forretningen væk fra vægttabsmarkedet, men også om at positionere sig tidligt i et felt, hvor konkurrenter og reguleringsmyndigheder først for nylig er begyndt at tage psykedelisk medicin seriøst. Skulle behandlingerne opnå godkendelse fra det amerikanske lægemiddelagentur FDA, kan Lilly stå med en markedsposition, som er svær for konkurrenter at indhente på kort sigt.

Hvad betyder det for investorer?

For danske investorer, der følger den globale medicinalsektor, er opkøbet endnu et tegn på, at store lægemiddelselskaber i stigende grad ser mod nichesegmenter med højt vækstpotentiale for at sikre fremtidig indtjening. Eli Lilly-aktien handles på New York-børsen og indgår i mange internationale sundhedsfonde, som også danske pensionsopsparere og private investorer typisk har eksponering mod gennem globale indeks og aktivt forvaltede porteføljer.

Selvom AtaiBeckley-opkøbet i sig selv er relativt beskedent set i forhold til Eli Lillys samlede markedsværdi, understreger handlen en bredere tendens i medicinalbranchen: Store, kapitalstærke selskaber bruger opkøb som en genvej til innovation, i stedet for udelukkende at satse på egen forskning. Det kan på sigt betyde flere lignende aftaler i sektoren, hvilket investorer med fokus på biotek og medicinalaktier bør holde øje med.

Det er endnu ikke oplyst, hvornår handlen forventes endeligt afsluttet, eller om den skal godkendes af konkurrencemyndigheder i USA. Hverken Eli Lilly eller AtaiBeckley har ifølge de foreliggende kilder kommenteret yderligere på tidsplanen for integrationen af det opkøbte selskab.

Kilder: Yahoo Finance, CNBC