Eli Lilly vil søge godkendelse af ny slankepille i 2027 efter stærke studier

Eli Lilly klar til at ansøge om godkendelse af retatrutide i 2027, efter fem forsøg viser markant vægttab og styrker medicinalgigantens fedmeportefølje.

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Den amerikanske medicinalkoncern Eli Lilly forventer at indsende ansøgning om regulatorisk godkendelse af sin næste generations fedmemedicin, retatrutide, i begyndelsen af 2027. Det oplyser selskabet, efter at yderligere to sene kliniske forsøg med lægemidlet har vist positive resultater, skriver CNBC.

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Med de nye data er der nu resultater fra fem sene forsøg (fase 3) med retatrutide, som Eli Lilly positionerer som den næste bærende søjle i selskabets voksende fedme- og diabetesportefølje. Lægemidlet skal potentielt følge efter de allerede godkendte produkter Zepbound og Mounjaro, der har været centrale for selskabets kraftige vækst de seneste år.

Markant vægttab i studier

Et af de nye studier viser ifølge Forbes, at deltagere i gennemsnit tabte omkring 56 pund – svarende til cirka 25,4 kilo – under behandling med retatrutide. Resultatet placerer stoffet blandt de mest effektive fedmemedicin, der endnu er testet i store kliniske forsøg, og understøtter Eli Lillys ambition om at udvide sin dominans på markedet for vægttabsmedicin.

Retatrutide adskiller sig fra tidligere GLP-1-baserede produkter ved samtidig at påvirke tre forskellige hormonreceptorer, hvilket ifølge de foreløbige data kan forklare det høje vægttab. Hvis stoffet godkendes, vil det udgøre endnu et vækstben for Eli Lilly i konkurrencen med blandt andre Novo Nordisk om det hastigt voksende globale marked for fedmebehandling.

Betydning for investorer

Nyheden er relevant for danske investorer, fordi Eli Lilly er en af de mest direkte konkurrenter til Novo Nordisk, som fylder betragteligt i danske investorers porteføljer og i C25-indekset. En stærk pipeline af nye fedmemedicin hos Eli Lilly kan øge konkurrencepresset på Novo Nordisks Wegovy og fremtidige produkter, hvilket investorer typisk følger tæt.

Markedet for fedmemedicin forventes at vokse markant i de kommende år, og analytikere har tidligere peget på, at det kan blive et af de største lægemiddelmarkeder nogensinde. Med planer om en ansøgning i 2027 signalerer Eli Lilly, at selskabet fortsat satser massivt på dette forretningsområde, samtidig med at konkurrencen med Novo Nordisk ventes at intensiveres yderligere.

Kilder: Investing.com, CNBC, Forbes