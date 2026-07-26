Elregninger eksploderer: Trump lover borgere skjold mod AI-datacentres strømsult

Stigende omkostninger til udbygning af det amerikanske elnet rammer forbrugerne. Trump svarer med et frivilligt løfte fra 200 selskaber om at friholde husholdninger for regningen.

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Omkostningerne ved at udbygge det amerikanske elnet stiger markant i takt med, at efterspørgslen efter strøm eksploderer – ikke mindst drevet af den enorme vækst i AI-datacentre. Det skaber bekymring for, at almindelige amerikanske husholdninger ender med at betale regningen gennem højere elpriser.

Problemstillingen har nu fået politisk bevågenhed på højeste niveau. USA’s præsident Donald Trump har annonceret, at omkring 200 selskaber har underskrevet et såkaldt “Ratepayer Protection Pledge” – et løfte om at sikre, at amerikanske forbrugere ikke skal betale prisen for udbygningen af AI-datacentre, skriver The Guardian.

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Elnettet presses af AI-boomen

Baggrunden for det politiske indgreb er den kraftige stigning i investeringer, der kræves for at bygge og opgradere det amerikanske elnet, i takt med at strømbehovet vokser. Datacentre, der driver AI-modeller, trækker enorme mængder energi, og det presser både netselskaber og forsyningsselskaber til at foretage massive investeringer i kapacitet.

Regningen for den udbygning risikerer at blive sendt videre til almindelige forbrugere via stigende elregninger, i en tid hvor mange amerikanere allerede kæmper med høje leveomkostninger. Det er netop denne udvikling, der har fået Det Hvide Hus til at reagere.

Trumps løfte er frivilligt – ikke bindende

Trump fremlagde initiativet under en tale torsdag ved den amerikanske miljøstyrelse EPA’s hovedkvarter. Han var flankeret af EPA-direktør Lee Zeldin og energiminister Chris Wright, ligesom flere delstatsguvernører deltog, herunder Brian Kemp (Georgia), Mike DeWine (Ohio), Spencer Cox (Utah) og Jeff Landry (Louisiana), skriver The Guardian.

Det centrale forbehold er, at pagten er ikke-bindende. De omkring 200 virksomheder, der har tilsluttet sig, forpligter sig altså ikke juridisk til at holde forbrugerpriserne nede – der er tale om en frivillig hensigtserklæring uden sanktionsmuligheder, hvis selskaberne ikke lever op til den.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod amerikanske energi- og forsyningsselskaber er sagen relevant på flere niveauer. Stigende kapitalomkostninger til netudbygning kan på den ene side betyde øget indtjeningspotentiale for forsyningsselskaber, der får lov at investere massivt i infrastruktur og opkræve det via reguleret afkast. På den anden side kan politisk pres for at holde forbrugerpriserne nede lægge en dæmper på, hvor meget af regningen selskaberne reelt kan sende videre.

Samtidig understreger sagen, hvor central strømforsyning er blevet for hele AI-industrien. Techgiganter, der investerer tungt i datacentre – og dermed indirekte i de underliggende chip- og infrastrukturselskaber, som mange danske investorer også har eksponering mod via amerikanske aktier og fonde – står nu over for et politisk landskab, hvor energiomkostninger kan blive et konkurrenceparameter og et omdømmespørgsmål.

Hvis det ikke-bindende løfte viser sig at være utilstrækkeligt til at holde elpriserne nede, kan det på sigt føre til hårdere regulering af, hvordan datacentre finansierer deres strømforbrug – noget der kan påvirke både forsyningsselskabers og techselskabers omkostningsstruktur fremadrettet.

Kilder: Seeking Alpha, The Guardian