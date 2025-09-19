En æra er slut: Negative renter i Schweiz er taget ud af dagsordenen

Et betydeligt stemningsskifte har fejet gennem økonomiske kredse, hvor langt de fleste analytikere nu konkluderer, at yderligere rentesænkninger i Swiss National Bank (SNB) er taget ud af dagsordenen for det kommende møde. Dette markerer et afgørende øjeblik, da en potentiel rentesænkning har været en vedvarende frygt i et marked, der længe har været betinget af SNB’s ukonventionelle og ofte uforudsigelige pengepolitik. Den seneste konsensus blandt økonomer afspejler en voksende tillid til den schweiziske økonomis evne til at modstå det nuværende globale pres uden at ty til endnu mere ekstreme foranstaltninger.

En æra er slut for negative renter

I årevis har SNB brugt negative renter som sit primære værktøj til at bekæmpe deflationsrisici og dæmme op for den schweiziske francs appreciering. Denne politiske holdning, der førte til, at den ledende rente faldt til så lavt som $-0,75\%$, har været en hjørnesten i dens strategi. Men med inflationen, der nu viser tegn på at aftage, og de globale økonomiske forhold stabiliserer sig, er begrundelsen for en så aggressiv tilgang aftaget. Dette skift væk fra yderligere rentenedsættelser signalerer en potentiel afslutning på denne æra med ultra-løs pengepolitik og en tilbagevenden til mere konventionelle værktøjer. Økonomer flytter nu deres opmærksomhed fra at foregribe yderligere rentenedsættelser til at diskutere, hvornår centralbanken vil begynde sin længe ventede rejse mod rentenormalisering.

Fremblik: Vejen til normalisering

Selvom en rentenedsættelse ikke længere forventes, vil alle øjne være rettet mod SNB’s officielle politiske erklæring og dens fremadrettede vejledning. Markedet vil lede efter spor vedrørende timingen og tempoet for fremtidige rentestigninger. Et klart signal om, at æraen med negative renter er forbi, vil sandsynligvis give et velkomment mål af klarhed på de finansielle markeder og give en klarere vej for den schweiziske økonomi. Fokus for SNB er nu flyttet fra at flytte grænserne for pengepolitikken til at navigere i en forsigtig, gradvis exit.