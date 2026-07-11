Er det amerikanske aktiemarked blevet for stort til at fejle?

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Det amerikanske aktiemarked er blevet så stort og så tæt vævet ind i den amerikanske økonomi, at langvarige bjørnemarkeder muligvis er en saga blot. Det er den centrale tese i en analyse fra MarketWatch, som argumenterer for, at markedet reelt er blevet “too big to fail” – for stort til at fejle.

Tesen bygger på, at aktiemarkedets skæbne i dag hænger tættere sammen med amerikanernes formue, pensionsopsparing og forbrug end nogensinde før. Falder markedet markant og vedvarende, rammer det ikke kun investorer – det rammer hele den amerikanske forbrugsdrevne økonomi, og dermed vokser presset på både politikere og centralbanken for at gribe ind, ifølge MarketWatch.

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Fra bankredning til markedsredning

Begrebet “too big to fail” er velkendt fra finanskrisen i 2008, hvor store banker blev vurderet så systemisk vigtige, at staten måtte redde dem for at undgå en total kollaps af det finansielle system. MarketWatch peger på, at en lignende logik i stigende grad kan gælde for selve aktiemarkedet som helhed.

Når store dele af den amerikanske befolknings pensionsopsparing, boligformue og fremtidige forbrug er direkte koblet til udviklingen på aktiemarkedet, bliver et længerevarende og dybt fald i kurserne ikke kun et problem for Wall Street. Det bliver et politisk og makroøkonomisk problem, som centralbanken og politikerne ifølge analysen har stærke incitamenter til at forsøge at afbøde.

Hvad betyder det for investorer?

Konsekvensen af tesen er, at investorer i stigende grad kan forvente, at myndighederne griber ind, hvis markedet begynder at falde for hårdt eller for længe – en form for implicit sikkerhedsnet, der minder om det, mange kalder “Fed-puttet”. Det kan i teorien gøre langvarige bjørnemarkeder sjældnere, fordi der er en indbygget forventning om, at rentenedsættelser, likviditetstiltag eller andre former for støtte vil blive sat i spil, før nedturen udvikler sig til en fuld krise.

Det er en tankegang, der potentielt kan påvirke, hvordan investorer vurderer risiko. Hvis markedet opfattes som strukturelt understøttet, kan det trække flere penge ind i aktier og øge villigheden til at købe ved kursfald – den såkaldte “buy the dip”-mentalitet, som mange har set udspille sig på amerikanske børser i de senere år.

Ikke uden risiko

Samtidig rummer tesen en indbygget advarsel. Hvis investorer og markedsdeltagere for alvor begynder at tage det for givet, at myndighederne altid vil træde til, kan det skabe overdreven risikovillighed og potentielt puste bobler op, som i sidste ende bliver sværere at håndtere. Det er en dynamik, der minder om den moral hazard-diskussion, der fulgte i kølvandet på bankredningerne under finanskrisen, hvor kritikere pegede på, at implicitte statsgarantier kan tilskynde til mere risikabel adfærd.

Der er også grænser for, hvor meget centralbanken reelt kan og vil gøre. Federal Reserve har historisk primært fokuseret på pengepolitik og finansiel stabilitet frem for at understøtte aktiekurser direkte, og en situation med samtidig høj inflation kunne begrænse rummet for at sætte renten ned, selv hvis aktiemarkedet skulle komme under pres.

Relevant for danske investorer

For danske investorer er udviklingen på det amerikanske aktiemarked langt fra ligegyldig. Mange danske pensionsordninger, investeringsforeninger og private aktiesparekonti har en betydelig eksponering mod amerikanske aktier, ofte gennem brede globale indeks, hvor amerikanske selskaber udgør en stor andel.

Det betyder, at en eventuel forventning om, at amerikanske myndigheder vil forsøge at forhindre dybe og langvarige kursfald, i praksis også kan påvirke det afkast, danske opsparere ser på deres investeringer. Samtidig er det værd at huske, at en tese om strukturel understøttelse ikke er en garanti – og at både det danske C25-indeks og de bredere europæiske markeder fortsat kan blive ramt, hvis der opstår turbulens i USA, uanset hvordan amerikanske myndigheder reagerer.

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MarketWatch’s analyse peger dermed på en dobbelthed: På den ene side kan aktiemarkedets stigende betydning for den amerikanske økonomi gøre langvarige bjørnemarkeder mindre sandsynlige, fordi presset for indgreb vokser. På den anden side kan netop den forventning i sig selv skabe nye risici, hvis investorer bliver for komfortable med tanken om, at der altid er et sikkerhedsnet under markedet.