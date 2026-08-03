Eric Trumps bitcoin-selskab taber penge tredje kvartal i træk – trods mine-rekord

American Bitcoin øgede reserven til over 8.000 BTC og satte mine-rekord i andet kvartal, men endte alligevel med sit tredje kvartalsunderskud i træk.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

ABTC.US 5,24 ▼ -5,07% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Det bitcoin-minefirma, som er tæt forbundet med Eric Trump, søn af USA’s præsident, har for tredje kvartal i træk måttet melde om et underskud. Det sker samtidig med, at selskabet, American Bitcoin (ABTC), i samme periode øgede sin bitcoin-beholdning og satte rekord i egen minedrift.

Læs mere: American Bitcoin Aktie (ABTC): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Det viser selskabets seneste kvartalsregnskab, som understreger den skæve balance, mange bitcoin-tunge selskaber i øjeblikket kæmper med: Operationelt går det fremad, men de store beholdninger af bitcoin på balancen udsætter regnskabet for kraftige udsving, når kryptovalutaens kurs falder.

Rekord i produktion, men underskud på bundlinjen

I andet kvartal minede American Bitcoin i alt 932 BTC, hvilket er det højeste kvartalsvise niveau i selskabets historie, ifølge The Block. Det bidrog til, at selskabets samlede bitcoin-reserve nu er vokset til 8.002 BTC.

Samtidig steg omsætningen med 8 procent til 67 millioner dollar i kvartalet, hvilket peger på, at selve minedriften kører efter planen og udvider sin kapacitet. Alligevel endte selskabet med et regnskabsmæssigt tab for tredje kvartal i træk, hvilket Crypto Briefing beskriver som et resultat af det generelle prisfald på bitcoin i perioden.

Mekanikken bag underskuddet handler ikke om, at driften af mineriggene er urentabel, men om regnskabsreglerne for selskaber med store kryptobeholdninger. Når kursen på bitcoin falder i en periode, skal selskaber som American Bitcoin nedskrive værdien af deres beholdning på balancen, selv hvis de ikke sælger en eneste mønt. Det kan udløse betydelige regnskabsmæssige tab, uanset hvor godt selve minedriften performer.

Risikoen ved at satse på “hold”-strategien

American Bitcoin er en del af en voksende gruppe børsnoterede selskaber, der har gjort det til en central del af deres forretningsmodel at akkumulere og fastholde store bitcoin-beholdninger frem for at sælge dem løbende. Strategien kan give store gevinster, når bitcoin stiger i pris, men fungerer omvendt, når markedet vender, hvilket flere selskaber med samme model har oplevet i den seneste tid.

For investorer betyder det, at aktier i selskaber som American Bitcoin i praksis fungerer som en gearet eksponering mod selve bitcoin-kursen, oven i den underliggende minedriftsforretning. Det gør aktien mere volatil end en traditionel driftsvirksomhed, og regnskaberne kan svinge kraftigt fra kvartal til kvartal, selv uden store ændringer i den daglige drift.

Selskabets tredje kvartalsvise underskud i træk illustrerer netop denne dynamik og rejser spørgsmål om, hvordan investorer bør vurdere selskaber, der kombinerer traditionel industriel drift, som bitcoin-mining er, med en spekulativ beholdningsstrategi i selve den valuta, de udvinder.

Betydning for danske investorer

For danske investorer, der overvejer eksponering mod bitcoin-mining eller kryptorelaterede aktier, understreger sagen vigtigheden af at skelne mellem den underliggende drift og den regnskabsmæssige effekt af kursudsving på kryptobeholdninger. Selv et selskab med voksende omsætning og rekordproduktion kan altså vise underskud, hvis bitcoin-prisen falder i perioden.

Sagen kommer i kølvandet på en periode med generel nedgang i bitcoin-prisen, hvor flere store aktører med tunge kryptoreserver har måttet justere deres finansielle strategier, herunder salg af bitcoin for at finansiere andre forpligtelser. Det illustrerer, at selv de mest bitcoin-optimistiske selskaber ikke er immune over for markedets udsving.

Læs også: Trump Media sælger endnu mere bitcoin – realiserer stort milliontab

Kilder: Cryptobriefing, Theblock