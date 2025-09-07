Et politisk tomrum og et finansielt skift: Hvorfor yenen og obligationer er under pres

Premierminister Shigeru Ishibas uventede afgang har sendt et chok af usikkerhed gennem Japans finansmarkeder, hvor analytikere forudser et fald i yenens værdi og et fald i priserne på langfristede statsobligationer. Ishibas afgang fjerner en kendt variabel fra landets økonomiske ligning og skaber et lederskabsvakuum, der har rystet investorerne.

Den finanspolitiske faktor

Den umiddelbare bekymring for analytikere er potentialet for et skift i Japans finanspolitiske strategi. I løbet af sin embedsperiode blev Ishiba set som en fortaler for finanspolitisk disciplin, en holdning, der hjalp med at forankre forventningerne til regeringens evne til at styre sin kolossale offentlige gæld. Hans afgang rejser spørgsmål om, hvorvidt hans efterfølger vil opretholde denne konservative tilgang eller vælge en mere ekspansiv udgiftsplan. En stigning i de offentlige udgifter ville nødvendiggøre mere låntagning, hvilket igen betyder udstedelse af flere obligationer. Dette øgede udbud af statsgæld har en tendens til at presse obligationspriserne ned og deres afkast – eller renter – op. Investorer reagerer på denne usikkerhed ved at sælge japanske statsobligationer, et skridt der afspejler deres bekymring over den fremtidige udgiftspolitik.

Pengepolitikkens rippeleffekt

Markedets bekymringer er ikke begrænset til obligationer. Den japanske yen forventes også at komme under pres. I årevis har Bank of Japan (BOJ) opretholdt en ultra-løs pengepolitik, hvor renten holdes nær nul for at stimulere økonomien. Ishibas afgang og potentialet for, at en ny leder presser på for flere offentlige udgifter, kan yderligere presse centralbanken til at udsætte planer om at stramme pengepolitikken. Når andre store økonomier, som USA, har højere renter, gør det deres valutaer mere attraktive for internationale investorer, der søger højere afkast. Denne voksende renteforskel, eller renteforskel, gør yenen mindre attraktiv og opfordrer investorer til at sælge valutaen. Følgelig forventes yenens værdi at falde i forhold til større valutaer, en direkte afspejling af denne divergens i de pengepolitiske udsigter.

Markedets reaktion er ikke personlig; Det er en kold, kalkuleret reaktion på det pludselige tomrum i det politiske lederskab og de spørgsmål, det rejser om Japans langsigtede økonomiske kurs. Ishibas fratræden har fjernet en søjle af finanspolitisk sikkerhed, og indtil hans efterfølgers intentioner er klare, vil investorerne sandsynligvis forblive på sidelinjen og vente på at se, hvilken finanspolitisk og monetær kurs nationen vil udstikke næste gang.