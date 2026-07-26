Ethereum-ETF’er tiltrækker 104 mio. dollar i tredje positive uge i træk

Amerikanske spot-ETF'er med Ethereum fik nettoindstrømninger på 103,9 mio. dollar i ugen til 24. juli, mens Bitcoin-fonde igen så udtræk.

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Amerikanske spot-ETF’er baseret på Ethereum (ETH) trak i den seneste handelsuge flere penge til sig end noget andet krypto-produkt på markedet. I ugen frem til den 24. juli strømmede der samlet 103,9 millioner dollar netto ind i Ethereum-fondene, viser tal fra BeInCrypto. Det er tredje uge i træk med positive nettoindstrømninger til produktkategorien.

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Bred opbakning til krypto-ETF’er, men Ethereum trækker læsset

Ifølge BeInCrypto var indstrømningerne til krypto-ETF’er generelt brede i den pågældende uge, men beskedne i størrelse for de fleste enkeltprodukter. Ethereum skilte sig dog ud ved at overgå samtlige andre spot-krypto-ETF’er på markedet i samlet nettoindstrømning over de fem handelsdage.

Det bekræftes af Cointelegraph, som beskriver, at Ethereum-ETF’erne samlet set forlængede deres ugentlige indstrømningsstreak til tre uger i træk – selv om en tidligere femdages-streak med daglige nettoindstrømninger blev brudt undervejs i ugen. Det tyder på, at der har været mindst én enkeltdag med nettoudtræk, uden at det har ændret på det overordnede positive billede for ugen som helhed.

Samtidig fremgår det, at Bitcoin-ETF’erne oplevede deres anden dag i træk med nettoudtræk, selvom også Bitcoin-produkterne set over hele ugen endte i den positive kategori tre uger i træk. Det peger på en periode, hvor institutionelle investorer i stigende grad flytter en del af deres krypto-eksponering fra Bitcoin over mod Ethereum.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer, der følger den institutionelle interesse for krypto-aktiver via ETF-strømme, er udviklingen interessant af flere grunde. ETF-flows bruges ofte som en indikator for, hvor “smart money” – herunder pensionskasser, kapitalforvaltere og formuende privatpersoner i USA – placerer deres kortsigtede krypto-eksponering.

At Ethereum nu tre uger i træk har trukket flere penge til sig end konkurrerende produkter, herunder Bitcoin-ETF’er, kan tolkes som et tegn på, at investorerne i højere grad ser Ethereum-økosystemet – med dets rolle inden for smart contracts, DeFi og tokenisering – som en selvstændig institutionel investeringscase og ikke blot en “lillebror” til Bitcoin.

Samtidig understreger de svingende daglige tal, at ETF-strømmene fortsat er volatile fra dag til dag, selv når den ugentlige trend er positiv. Det er en påmindelse om, at kortsigtede udsving i enkeltdages-flows ikke nødvendigvis afspejler den underliggende, mere langsigtede efterspørgsel efter produkterne.

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Kilder: Beincrypto, Cointelegraph