Ethereum i pres: 87 mio. dollar-shortposition tester støtte ved 1.580 dollar

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Ethereum-kursen står over for en afgørende test, efter at en handlende har åbnet en shortposition på næsten 87 mio. dollar mod kryptovalutaen. Det skriver AMBCrypto med henvisning til data fra analysetjenesten Arkham Intelligence, som samtidig har fanget en pengeoverførsel fra Ethereum-grundlægger Vitalik Buterin, der forstærker usikkerheden om, hvor ETH bevæger sig hen i den kommende tid.

Ifølge Arkham Intelligence blev shortpositionen på 86,99 mio. dollar åbnet med en likvidationsgrænse ved 2.172 dollar. Positionen dukkede op, kort efter at nyheder om et kollapset ceasefire mellem USA og Iran samt USA’s ophævelse af en handelsaftale med Spanien sendte risikovillige investorer på flugt fra risikofyldte aktiver. AMBCrypto vurderer, at det tyder på et bevidst væddemål om yderligere kursfald snarere end en tilfældig position.

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Vitalik Buterins wallet-flytning skaber spekulation

Samtidig har Arkham Intelligence registreret, at Vitalik Buterin har flyttet ETH for 1,6 mio. dollar til en ny wallet. Sådanne overførsler fra Ethereum-stifteren følges tæt af markedet, fordi de historisk har givet anledning til spekulation om, at et større salg kan være på vej – hvilket ifølge AMBCrypto igen er tilfældet denne gang.

Kombinationen af den store shortposition, den fornyede risk-off-stemning på de globale markeder og bevægelsen i Buterins wallet har samlet skabt et mere anspændt billede for ETH-bulls, skriver mediet. Spørgsmålet er nu, om shortpositionen er et tidligt varsel om et dybere kursfald, eller om køberne kan forsvare de vigtigste støtteniveauer og i stedet udløse et short squeeze.

Støtten ved 1.580 dollar er afgørende

Ifølge AMBCrypto befinder Ethereum sig netop nu i et vadested mellem bearish markedsforhold og en teknisk opbygning, der stadig peger i bullish retning. Kursen tester i øjeblikket det centrale støtteniveau omkring 1.580 dollar, som har fungeret som en vigtig efterspørgselszone de seneste tre år.

Niveauet har tidligere udløst kraftige opgangsrally, herunder en stigning på 149 procent i oktober 2023 og hele 203 procent i april 2025, fremgår det af artiklen. For ETH-bulls er det derfor afgørende at forsvare netop dette niveau for at bevare den bullish struktur på længere sigt.

Bitmine fortsætter opkøb, staking sætter rekord

Mens shortpositionen og geopolitisk uro trækker i den bearish retning, peger andre datapunkter mod fortsat efterspørgsel efter ETH. Ifølge blockchain-analysetjenesten Lookonchain har det Tom Lee-tilknyttede selskab Bitmine netop købt yderligere 40.000 ETH til en værdi af omkring 71,6 mio. dollar.

Samtidig er mængden af staked ETH nået et nyt all-time high på over 40 millioner ETH, hvilket svarer til cirka 33 procent af den samlede udbudte mængde, ifølge tal fra Validator Queue, som AMBCrypto henviser til. Kursen har desuden formået at bevæge sig tilbage over 1.750 dollar, hvilket ifølge mediet kan tyde på mere end blot en kortvarig bounce.

Hvis opkøbene fra aktører som Bitmine fortsætter, og ETH-kursen for alvor stabiliserer sig over støtten, kan det lægge pres på den store shortposition. Ifølge AMBCrypto vokser likvidationsrisikoen for shorten, hvis kursen bevæger sig op mod niveauet omkring 2.700 dollar – hvilket i så fald kunne udløse et short squeeze og forstærke en opadgående bevægelse.

Hvad betyder det for danske investorer

For danske kryptoinvestorer illustrerer sagen, hvor følsomt Ethereum-markedet fortsat er over for både geopolitisk nyhedsflow og enkelte store, spekulative positioner. En handel på knap 87 mio. dollar kan alene flytte sentimentet markant, selv når underliggende fundamentale forhold som staking-rekorder og institutionelle opkøb peger i en mere positiv retning.

Samtidig understreger episoden det generelle billede for altcoins i 2026, hvor kryptomarkedet fortsat svinger kraftigt i takt med makroøkonomiske og geopolitiske hændelser. Investorer med eksponering mod ETH bør derfor holde øje med, om støtten ved 1.580 dollar kan forsvares, da det kan blive afgørende for retningen i resten af kvartalet.

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