Ethereum-udviklere vil brænde stakingbelønninger for at bremse for høj staking-andel

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En gruppe Ethereum-udviklere har indsendt et nyt forslag, der skal bremse den stigende andel af ether, der bliver låst fast som stakede validatorer. Forslaget, kaldet EIP-8361, foreslår at brænde en stadig større del af validatorernes belønninger, efterhånden som staking-andelen af den samlede ETH-udbud nærmer sig 50 procent, skriver The Block.

Mekanismen er designet til gradvist at fjerne det økonomiske incitament til at stake mere ether, når andelen af stakede tokens rammer et bestemt niveau. Ifølge CoinGape er forslaget netop nu blevet indsendt og afventer fællesskabets gennemgang, før eventuelle beslutninger om implementering på Ethereum-netværket træffes.

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Hvorfor vil udviklerne bremse staking?

Baggrunden for forslaget er bekymring for, at en for høj staking-andel kan skabe risici for netværkets sikkerhed og decentralisering. Når en stor del af den samlede ETH-mængde er låst fast i staking, kan det koncentrere magt hos store operatører og gøre netværket mere sårbart over for centralisering, hvis få aktører kontrollerer en betydelig del af de stakede tokens.

Ifølge BeInCrypto står Ethereum-forskeren Justin Drake bag opbakningen til planen. Han argumenterer for, at en tapered issuance-model — hvor belønningerne gradvist reduceres — kan holde staking-andelen inden for en mere balanceret ramme, uden at fjerne incitamentet til at stake helt.

Store operatører kan stadig vinde

Selvom formålet med EIP-8361 er at dæmpe den samlede staking-vækst, peger BeInCryptos egne beregninger på, at større, institutionelle stakingoperatører fortsat kan komme bedst ud af ændringen. Skalafordele og lavere driftsomkostninger betyder, at de store aktører potentielt kan absorbere de reducerede belønninger lettere end mindre, individuelle validatorer.

Det rejser spørgsmålet om, hvem der reelt kommer til at mærke konsekvenserne af en burn-mekanisme først — mindre solo-stakere risikerer at blive presset ud, mens de større spillere kan konsolidere deres position yderligere, hvis forslaget bliver vedtaget i sin nuværende form.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer med eksponering mod ether — enten direkte, via ETF’er eller gennem stakingtjenester hos udbydere som Coinbase, Kraken eller institutionelle partnere — er forslaget relevant, fordi det potentielt kan ændre det fremtidige afkast fra staking. Bliver EIP-8361 vedtaget, kan det på sigt betyde lavere stakingrenter for private investorer, samtidig med at det kan styrke netværkets langsigtede stabilitet og dermed tilliden til ether som aktiv.

Forslaget er stadig på et tidligt stadie og skal igennem Ethereums almindelige EIP-proces, hvor fællesskabet, kernedevelopere og validatorer diskuterer og potentielt justerer detaljerne, før det eventuelt kan blive en del af en fremtidig netværksopdatering. Der er derfor ingen fastsat tidsplan for, hvornår — eller om — ændringen bliver en realitet.

Kilder: Theblock, Beincrypto, Coingape