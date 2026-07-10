EU anklager formelt Meta for vanedannende design på Instagram og Facebook

EU-Kommissionen har sendt en formel anklage til Meta for brud på DSA-reglerne. Bøden kan blive op til 6 pct. af selskabets globale omsætning.

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EU-Kommissionen har officielt anklaget Meta for at have svigtet i bekæmpelsen af de mentale og fysiske sundhedsrisici, som selskabets “vanedannende design” skaber hos brugerne af Facebook og Instagram. Det fremgår af et såkaldt charge sheet, som Kommissionen offentliggjorde fredag, og som ifølge The Guardian retter sig mod funktioner som automatisk videoafspilning og den uendelige rulle-funktion, hvor brugerne kan scrolle igennem indhold uden naturlig afslutning.

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Kommissionen skriver, at disse designvalg “flytter hjernen over i autopilot-tilstand” og dermed bidrager til uhensigtsmæssige vaner og tvangsmæssig brug af platformene. Anklagen er en central del af en bredere undersøgelse af Meta, som EU indledte i maj 2024, og som kan udløse en bøde på op til 6 pct. af selskabets samlede globale årsomsætning, hvis Kommissionen fastholder sine foreløbige konklusioner.

Fokus på børns natlige brug af Instagram

Et af de mest opsigtsvækkende punkter i sagen handler om, at Meta ifølge Kommissionen har set bort fra tilgængelig information om, hvor meget tid børn tilbringer på Instagram og Facebook om natten. Funktioner som reels og stories kan efter myndighedernes vurdering føre til det, der beskrives som overdreven eller ligefrem tvangsmæssig brug af tjenesterne blandt de yngste brugere.

Ifølge The Guardian er anklagen relevant, netop som EU overvejer et samlet forbud eller aldersgrænser for sociale medier til mindreårige. Kommissionen slår desuden fast, at Meta i en anden del af undersøgelsen har brudt både EU-lovgivningen og selskabets egne betingelser ved ikke at forhindre børn under 13 år i at bruge Facebook og Instagram.

Meta afviser konklusionerne

En talsperson for Meta afviser Kommissionens foreløbige konklusioner. “We disagree with these preliminary findings, which don’t accurately take into account the significant steps we’ve taken to protect teens,” siger talspersonen ifølge The Guardian og henviser til, at selskabet siden undersøgelsens start har indført såkaldte “Teen Accounts”, der automatisk begrænser teenageres adgang og giver forældre kontrol, herunder mulighed for at blokere Instagram om natten og sætte et dagligt skærmtidsloft på 15 minutter.

Meta har ifølge Kommissionen ret til at forsvare sig og få adgang til undersøgelsens sagsakter, før en eventuel endelig afgørelse falder. EU-embedsmændene arbejder desuden fortsat videre med andre dele af sagen, blandt andet de såkaldte “rabbit hole”-effekter, hvor algoritmer angiveligt fodrer unge brugere med negativt indhold, eksempelvis om urealistiske kropsidealer.

Kommissionen kræver konkrete designændringer

EU-embedsmændene forventer, at Meta ændrer designet af Instagram og Facebook markant. Konkret nævnes det, at automatisk afspilning og uendelig scroll skal fjernes som standardindstillinger, at der skal indføres skærmpauser, og at algoritmen skal justeres, så brugerne præsenteres for mindre personaliseret indhold.

Kommissionens ledende embedsmand på techpolitik, Henna Virkkunen, understreger sagens principielle betydning. “The Digital Services Act provides a clear framework to hold platforms accountable for the addictive design and effects of their services. We are fully committed to enforcing our legislation in Europe,” siger hun ifølge The Guardian.

Politisk pres forud for ekspertrapport

Anklagerne kommer få dage før et længe ventet ekspertpanel, indkaldt af Kommissionens formand Ursula von der Leyen, skal fremlægge sine anbefalinger om et muligt forbud mod sociale medier for børn. Panelet for online børnesikkerhed forventes ifølge The Guardian at præsentere sine konklusioner mandag.

Von der Leyen har allerede antydet sin holdning ved en AI-sikkerhedskonference i maj, hvor hun sagde, at man må overveje en udskydelse af adgangen til sociale medier for unge, og formulerede spørgsmålet som, om det er de sociale medier, der skal have adgang til de unge – ikke omvendt. Mindst ti EU-lande, heriblandt Frankrig, Italien og Spanien, arbejder allerede på egne planer for aldersgrænser, hvilket lægger pres på Kommissionen for at finde en fælles EU-løsning i stedet for et lappeværk af nationale regler.

For danske investorer med eksponering mod Meta Platforms er sagen endnu et signal om, at det regulatoriske pres fra EU på techgiganterne fortsat tiltager. En bøde på op til 6 pct. af den globale omsætning vil, hvis den bliver realiseret, kunne løbe op i milliarder af dollar og lægger sig til en række andre igangværende sager mod selskabet under Digital Services Act og EU’s konkurrenceregler. Samtidig underbygger den ventede ekspertrapport om aldersgrænser, at reguleringsrisikoen for de store amerikanske platforme i Europa næppe aftager foreløbig.

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