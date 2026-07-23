EU godkender Paramount Skydances overtagelse af Warner Bros. Discovery

EU-Kommissionen har givet betinget grønt lys til Paramount Skydances opkøb af Warner Bros. Discovery, mens amerikanske delstater stadig udfordrer fusionen.

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EU-Kommissionen har givet betinget godkendelse til Paramount Skydances planlagte overtagelse af mediegiganten Warner Bros. Discovery (WBD). Det bekræfter både CNBC og The Guardian, som begge har fulgt sagen tæt.

Ifølge The Guardian er handlen vurderet til omkring 80 milliarder pund og markerer et af de største opkøb i medieindustrien i nyere tid. EU’s godkendelse er dog betinget af, at Paramount lever op til en række tilsagn over for de europæiske konkurrencemyndigheder.

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Universal-joint venture skal afvikles

Kernen i EU-Kommissionens betingelser handler om Paramounts filmdistributionssamarbejde med Universal Pictures. Ifølge The Guardian har Paramount forpligtet sig til at afvikle dette joint venture, hvilket ifølge Kommissionen adresserer bekymringerne om, at den fusionerede virksomhed ville få for stor markedsmagt inden for filmdistribution.

Paramount har fået 13 måneder fra datoen for handlens afslutning til at trække sig ud af samarbejdet med Universal, fremgår det af Kommissionens afgørelse, som Guardian gengiver.

Amerikanske delstater lægger sig i vejen

Mens EU nu har givet grønt lys, er fusionen langt fra i mål på tværs af Atlanten. CNBC oplyser, at flere amerikanske delstater har rejst juridiske indsigelser mod sammenlægningen, hvilket kan forsinke eller komplicere den endelige gennemførelse af aftalen.

Det er endnu uklart, hvordan udfaldet af disse udfordringer vil påvirke tidsplanen for handlen, men det understreger, at godkendelsen fra de europæiske myndigheder kun er ét skridt i en længere proces, hvor både amerikanske konkurrencemyndigheder og delstatsregeringer skal på plads, før fusionen kan effektueres.

Betydning for investorer

For investorer i mediesektoren er sagen interessant, fordi en sammenlægning af Paramount og Warner Bros. Discovery vil skabe en af verdens største indholdsproducenter med en portefølje, der spænder over streaming, tv-kanaler og filmstudier. En vellykket fusion kan potentielt give betydelige synergier, men den regulatoriske usikkerhed – både i EU og i USA – betyder, at aftalen fortsat er forbundet med risiko, indtil alle godkendelser er på plads.

Danske investorer, der har eksponering mod amerikanske medieaktier gennem globale fonde eller direkte aktiebeholdninger, bør holde øje med udviklingen i de amerikanske delstaters indsigelser, da udfaldet kan påvirke både tidsplan og de endelige betingelser for fusionen.

Kilder: Economictimes, CNBC, The Guardian