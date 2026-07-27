EU idømmer Google bøde på 2,95 mia. kr. under nye digitale markedsregler

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EU-Kommissionen har idømt Google en bøde på 895 millioner euro – svarende til omkring 6,7 milliarder danske kroner – for overtrædelse af Digital Markets Act (DMA). Det skriver Sky News, som beskriver bøden som en af de mest markante håndhævelser af EU’s nye tech-lovgivning til dato.

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Bøden kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem EU og USA er anspændt, og hvor tidligere præsident Donald Trump gentagne gange har advaret om gengældelse mod europæiske tiltag rettet mod amerikanske techselskaber. Ifølge Sky News trodser EU dermed åbenlyst disse advarsler ved at fastholde sin linje over for Google.

Digital Markets Act strammer grebet om tech-giganter

Digital Markets Act blev indført for at forhindre, at store digitale platforme misbruger deres markedsposition til at favorisere egne tjenester på bekostning af konkurrenter. Google er blandt de virksomheder, der er udpeget som såkaldt “gatekeeper” under loven, hvilket medfører strengere krav til, hvordan selskabet driver forretning inden for EU.

Ifølge dækningen fra Crypto Briefing signalerer bøden en generel skærpelse af EU’s håndhævelse over for techgiganter, hvilket kan få konsekvenser langt ud over Googles egne forretningsmodeller. Sagen ses som et signal til andre store digitale platforme om, at Kommissionen er villig til at anvende sanktionsmulighederne under DMA fuldt ud.

Politisk spændingsfelt mellem Bruxelles og Washington

Bøden lander midt i en periode med øget handelspolitisk usikkerhed mellem USA og EU. Trump har tidligere truet med toldforhøjelser som svar på, hvad han opfatter som diskriminerende europæisk regulering rettet mod amerikanske selskaber, herunder techsektoren specifikt.

At EU alligevel vælger at fastholde og eksekvere bøden mod Google, understreger ifølge Sky News, at Bruxelles ikke agter at lade sig presse af amerikanske modforanstaltninger, når det gælder håndhævelse af egne digitale markedsregler.

Betydning for investorer

For investorer i Alphabet, Googles moderselskab, er bøden isoleret set af begrænset økonomisk betydning givet selskabets størrelse, men den understreger en stigende regulatorisk risiko for store amerikanske techselskaber i Europa. Gentagne EU-sanktioner kan over tid lægge pres på forretningsmodeller, der er afhængige af markedsposition inden for søgning, annoncering og app-distribution.

Sagen føjer sig til en række tidligere EU-bøder mod Google og andre techgiganter og kan blive en indikator for, hvordan fremtidige DMA-sager mod selskaber som Apple, Meta og Amazon bliver håndteret. For danske investorer med eksponering mod amerikanske techaktier er det værd at holde øje med, om den regulatoriske risikopræmie i sektoren stiger som følge af en mere aggressiv europæisk håndhævelseslinje.

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Kilder: Cryptobriefing, News