EU kræver ændringer af “afhængighedsskabende” features hos Instagram og Facebook

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EU har meddelt Meta, at selskabet skal ændre funktioner i Instagram og Facebook, som ifølge myndighederne er designet til at gøre brugerne afhængige. Det skriver Investing.com. Hvis Meta ikke retter op på de omtalte funktioner, risikerer techgiganten bøder fra de europæiske myndigheder.

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Sagen er den seneste i en række regulatoriske fremstød mod Meta i EU, og den kommer på et tidspunkt, hvor investorer verden over holder skarpt øje med, hvordan techsektoren navigerer stadig strammere digitale regler. For danske investorer, der ofte har eksponering mod Meta-aktien via globale indeksfonde eller direkte aktiebeholdninger, er sagen relevant, fordi den potentielt kan påvirke både selskabets omkostninger og dets forretningsmodel på det europæiske marked.

Digital Services Act sætter rammerne

Kravet fra EU skal ses i lyset af Digital Services Act (DSA), som trådte i kraft i 2023 og stiller strenge krav til, hvordan store online-platforme designer deres tjenester – særligt når det gælder beskyttelse af mindreårige brugere. Loven giver EU-Kommissionen mulighed for at udstede bøder på op til 6 procent af en virksomheds globale årlige omsætning, hvis reglerne overtrædes gentagne gange eller ikke efterleves.

Meta har tidligere været i myndighedernes søgelys for såkaldte “rabbit hole”-effekter, hvor algoritmer og notifikationer holder brugerne, herunder børn og unge, klistret til skærmen i lange perioder. Kritikere og regulatorer har peget på, at denne type design kan have negative konsekvenser for især yngre brugeres mentale sundhed, hvilket har fået EU til at intensivere sit fokus på de store sociale medieplatforme.

Det er ikke nyt, at Meta befinder sig i et regulatorisk stormvejr i Europa. Selskabet har tidligere måttet betale store bøder for brud på databeskyttelsesregler, og virksomheden er samtidig underlagt løbende tilsyn fra flere EU-instanser samtidig, hvilket gør compliance til en betydelig og tilbagevendende omkostning for koncernen.

Hvad betyder det for Meta-aktien

Selv om der endnu ikke er tale om en konkret bøde, kan udsigten til yderligere regulatoriske krav lægge en dæmper på investorernes appetit, hvis markedet vurderer, at det kan påvirke Metas annonceindtægter eller brugerengagement i Europa. Meta genererer størstedelen af sin omsætning via annoncer på Facebook og Instagram, og platformenes evne til at holde på brugernes opmærksomhed er en central del af den forretningsmodel, som EU nu sætter spørgsmålstegn ved.

Samtidig er Europa et af Metas største regionale markeder uden for USA, hvilket betyder, at strengere krav til produktdesign potentielt kan medføre både udviklingsomkostninger og risiko for bøder, der løber op i milliardbeløb, hvis sagen ender i en formel overtrædelsesprocedure. Investorer bør derfor holde øje med, om EU følger op med en formel undersøgelse, og om Meta vælger at implementere ændringer proaktivt for at undgå en langstrakt juridisk konflikt.

For danske investorer, der følger de store amerikanske techaktier tæt, er sagen endnu et eksempel på, hvordan EU’s regulatoriske pres kan udgøre en risikofaktor, som markedet ikke altid har fuldt indpriset. Meta-aktien er en af de mest udbredte enkeltaktier i globale porteføljer og pensionsopsparinger, og selv mindre nyheder om regulatoriske tiltag kan derfor have en bred betydning for danske sparere med eksponering mod amerikanske techgiganter.

Der er på nuværende tidspunkt ikke oplyst nogen konkret tidsfrist for, hvornår Meta skal have gennemført ændringerne, ligesom det endnu ikke er klart, hvor store eventuelle bøder kan blive, hvis kravene ikke efterleves. NPinvestor følger sagen og vil opdatere, hvis EU-Kommissionen eller Meta kommer med yderligere kommentarer.