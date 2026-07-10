EU: Meta bryder loven med “vanedannende” design på Instagram og Facebook

EU-Kommissionen finder foreløbigt, at Meta bryder digitallovgivningen med vanedannende features. Meta risikerer bøde op til 6 pct. af omsætningen.

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EU-Kommissionen har foreløbigt konkluderet, at Meta bryder EU’s digitallovgivning gennem “vanedannende” designfunktioner på Instagram og Facebook. Det skriver CNBC, der henviser til en foreløbig rapport offentliggjort fredag. Meta risikerer en bøde på op til 6 procent af selskabets samlede årlige omsætning, hvis konklusionerne bekræftes.

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Ifølge EU-Kommissionen har Meta overtrådt Digital Services Act (DSA) ved ikke i tilstrækkelig grad at have vurderet risiciene ved designfunktioner, der påvirker brugernes fysiske og mentale velbefindende – herunder mindreårige og andre sårbare grupper. Det drejer sig blandt andet om uendelig scroll, autoplay, push-notifikationer og de meget personaliserede anbefalingsalgoritmer, som ifølge Kommissionen sætter brugere i en form for “autopilot” og fastholder deres opmærksomhed unødigt længe.

Anklages for at ignorere data om unges skærmtid

Kommissionen anklager desuden Meta for at have overset tilgængelig information om, hvor meget tid unge brugere tilbringer på Instagram og Facebook om natten, samt hvordan forskellige indholdsformater – fra reels til stories – kan bidrage til overdrevet brug af platformene. Det fremgår af CNBC’s gennemgang af rapporten.

Ifølge de foreløbige fund har Meta ikke gjort nok for at afbøde disse risici. EU-Kommissionen kræver derfor, at selskabet ændrer designet af sine funktioner markant – heriblandt at slå autoplay og uendelig scroll fra som standardindstilling og indføre obligatoriske skærmtidspauser for brugerne.

Meta afviser konklusionerne

En talsperson for Meta udtaler til CNBC: “We disagree with these preliminary findings, which don’t accurately take into account the significant steps we’ve taken to protect teens.” Selskabet peger på, at det siden undersøgelsens start har lanceret såkaldte Teen Accounts, der automatisk beskytter unge brugere og giver forældre mulighed for at blokere adgang om natten samt sætte et loft på 15 minutters daglig skærmtid på visse funktioner.

Meta tilføjer, at selskabet deler Kommissionens ambition om at give unge en sikker og positiv online-oplevelse, og at man vil fortsætte den konstruktive dialog med EU-myndighederne, fremgår det af selskabets kommentar til CNBC.

Anden overtrædelse i år – flere retssager i USA

Det er anden gang i år, at EU-Kommissionen finder, at Meta har brudt reglerne i Digital Services Act. Allerede i april konkluderede Kommissionen, at selskabet ikke havde forhindret børn under 13 år i at få adgang til sine platforme, skriver CNBC.

Meta har i det hele taget været under intens bevågenhed i 2026 for håndteringen af brugersikkerheden på sine tjenester. I marts faldt der to opsigtsvækkende domme i USA, hvor en domstol fandt, at platformens design bidrog til afhængighed og psykiske skader hos unge, mens en anden domstol vurderede, at Meta havde vildledt brugerne om børns sikkerhed på platformene. Meta afviste dengang også konklusionerne og understregede, at Instagram og Facebook er tiltænkt brugere fra 13 år og opefter, og at selskabet har foranstaltninger til at opdage og fjerne konti fra yngre brugere.

For investorer er sagen endnu et eksempel på den regulatoriske modvind, techgiganter møder i EU. En bøde på op til 6 procent af omsætningen vil, hvis den effektueres, kunne løbe op i milliarder af dollar for Meta, hvis samlede årlige omsætning ligger et godt stykke over 100 milliarder dollar. Selv om sagen aktuelt kun er på det foreløbige stadie, tilføjer den endnu et element af juridisk usikkerhed omkring Meta-aktien, som i forvejen har været i fokus blandt danske investorer på grund af selskabets store investeringer i kunstig intelligens.

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